Podijeli :

Izvor: Marko Jurinec/Vecernji list / Ilustracija

Muškarac (55) iz okolice Novog Marofa uhićen je i osuđen na 11 mjeseci bezuvjetnog zatvora jer je bacao sjekire na susjeda s kojim je u imovinskom sporu.

Prema presudi, 55-godišnjak je 12. srpnja 2019. godine oko 17.20 sati u dvorištu kuće kod Novog Marofa pijan prijetio susjedu jer se zatekao “na njegovom gruntu”, prenosi Danica.

Potom je s panja uzeo tri sjekire te ih s udaljenosti od pet do deset metara snažno bacio prema njemu, no nije ga pogodio jer se napadnuti uspio nekako izmaknuti.

“Nazvao sam policiju kako bih prijavio prijetnju. U tom času on je bacio prvu sjekiru koja je proletjela pet centimetara od moje glave! Slučajno je promašio. Bacio je potom još dvije sjekire, ali uspio sam se izmaknuti. Potom me pokušao pogoditi i lopatom”, svjedočio je šokirani susjed.

FOTO Hrabri policajci iz goruće kuće spasili nepokretnu ženu i psa Majka nazvala kćer pa joj rekla da je muž vara, ona je prijavila policiji

On je tu kuću naslijedio od bake 55-godišnjaka ugovorom o doživotnom uzdržavanju, no napadač to osporava te i dalje tvrdi kako je to njegova nekretnina. I taj dan ga je, kaže, napao zbog toga zaprijetivši da će ga ubiti.

Napadač se pak branio kako je on tog dana došao u bakinu kuću u kojoj dvije godine neprijavljeno živi njegov susjed. Tvrdi i kako je on prvi krenuo bacivši komad crijepa na njega.

“Potom je krenuo prema panju i sjekiri, pa sam dotrčao i bacio sjekiru u visoku travu jer sam se bojao za život. Dvije manje sjekire tamo nisam dirao. I nisam bio pijan, tog dana popio sam samo jedan mali amaro”, branio se 55-godišnjak na suđenju.

Na pitanje kako to da je prilikom prvog ispitivanja potvrdio da je bacio sjekire prema susjedu, odgovorio je da prilikom davanja tog iskaza nije bio sasvim pri sebi zbog visokog tlaka.

Na prvom ispitivanju rekao je i kako je tog dana popio tri škropca, a na suđenju tvrdi da je bio samo jedan amaro. Sudac ga je potom pitao zbog čega je prilikom prvog ispitivanja rekao da bi susjedu “frtgel glavu” da ga vidi, a 55-godišnjak je rekao kako se šalio.

Susjed je, međutim, svjedočio kako je tog dana bio pod priličnim utjecajem alkohola. Uhićen je dan kasnije te je i dalje u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sjekire su mu oduzete te će ih policija uništiti nakon pravomoćnosti presude. Jedna je dugačka gotovo metar, a dvije su manje. Sud je zaključio kako je njima 55-godišnjak pokušao teško ozlijediti susjeda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Tomašević u TNT-u: U Dubravi 30 posto zgrada ne koristi ZG vrećice, idu kazne Promjena oko besplatnog dopunskog osiguranja, evo detalja