Piše se kraj babljem ljetu, stižu kiše jesenje

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Umjereno do pretežno oblačno je u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, pretežno vedro je na području Dalmacije. U unutrašnjosti tijekom ponedjeljka promjenjivije, poslijepodne lokalno može pasti malo kiše u središnjim i istočnim predjelima. Vjetar će biti slab, južnog smjera, na kontinentu, na moru puše umjerena do jaka bura, zatim će to biti južnjak i jugozapadnjak.

Još će i u utorak na kopnu biti promjenjive naoblake, postoji mogućnost za malo kiše.

Tijekom srijede posvuda većinom sunčano i suho.

Četvrtak isto donosi obilje sunca, koja kap kiše može pasti tek na sjevernom Jadranu.

Tijekom petka i subote slično, loklano slaba oborina moguća na sjevernom Jadranu i u gorju.

Pred nama je, dakle, uglavnom sunčan, suh i iznadprosječno topao tjedna. No, prognostički materijali sugeriraju kraj skori kraj babljem ljetu, i to čini se od nedjelje, kad počinje kišovitije jesensko razdoblje.

