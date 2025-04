Plenković: Koga briga za izvješće o ljudskim pravima! Pravobraniteljica: To je poruka građanima i Ustavu, a ne meni

Podijeli :

Vlada Republike Hrvatske još se nije očitovala o izvješću pučke pravobraniteljice o stanju ljudskih prava za 2023.godinu, a Hrvatski sabor nije raspravio niti izvješće pravobraniteljice o stanju ljudskih prava za 2022.godinu.

“U 30 godina nezabilježeno je da tako dugo nema mišljenja Vlade na izvješće o ljudskim pravima”, istaknula je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u emisiji Novi dan N1 televizije govoreći o toj situaciji.

Na pitanje je li to zato jer se ono što u izvješćima stoji ne slaže s pričom da Hrvati nisu nikada bolje živjeli, pučka pravobraniteljica rekla je da je to pitanje za vladajuće, no da se definitivno ne može reći da bolje žive oni koji su na rubu siromaštva – a takvih je u Hrvatskoj prema ovom izvješću mnogo – svaki peti. Poručila je da Vlada time omalovažava Ustav koji navodi instituciju pučke pravobraniteljice kao ustavnu kategoriju u zaštiti ljudskih prava.

“Gdje problem nastaje, kada oni to ne slušaju, ne poštuju, ako to ne vide bitnim i ako ljudska prava ne vide bitnim. Ja to gledam ovako, ne stavljanje tih izvješća na raspravu – pa nije to poruka meni, to je poruka građanima koji se javljaju toj instituciji, a njih nije malo. To je poruka vladavini prava, Ustavu! Ustav određuje tu instituciju kao ustavnu kategoriju. Nije puno institucija imenovano u hrvatskom Ustavu, ta institucija je. Zaobilaženje, ignoriranje i činjenje te institucije nebitnom, činjenje tih izvješća nebitnim – zapravo govori o jako puno toga”, poručila je pučka pravobraniteljica premijeru Plenkoviću I Vladi.

Premijer je, inače, jučer odgovarao na pitanja novinara Nove TV zašto se Vlada nije očitovala na izvješće pučke pravobraniteljice za 2023.godinu.

“Ne znam, obično se očitujemo. Kakva je to tema?”, kazao je Plenković.

Na primjedbu novinara da je Pučka pravobraniteljica već predstavila i izvješće za 2024., godinu kratko je kazao “Dobro. To je dobro”, i okrenuo glavu.

Po završetku s odgovorima na druga pitanja premijer Plenković prišao je novinaru Nove TV te mu pred kamerama dobacio: “Puno poruka Vam šalju! Je li to neka tema? Koga to briga?”

Pučkoj pravobraniteljici se i lani obratilo više tisuća građana s primjedbama za kršenje njihovih ljudskih prava, postupala je u sveukupno 6.404 predmeta od toga – 4.942 nova predmeta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok