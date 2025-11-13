Plenković predstavlja novi proračun: "Nama je temeljni cilj dizati standard građana"

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.
Oglas
Dan nakon saborskog Aktualca na kojem je bilo i pitanja vezanih uz kvalitetu i standard života na sjednici Vlade bit će predstavljena dva iznimno važna dokumenta. Jedan je Prijedlog državnog proračuna za 2026. godinu, a drugi Program priuštivog stanovanja.
Na početku sjednice Plenković je zahvalio ministrima i ministricama na sudjelovanju na saborskom Aktualcu te ustvrdio: "Smatram da smo na pitanja pozicije i opozicije dali odgovarajuće i sadržajne odgovore na sve ključne teme koje su zanimale zastupnike i da smo javnosti pojasnili planove i dosadašnja postignuća."
"Pozivam oporbu da smanji tenzije koje su u posljednjih nekoliko mjeseci donijele do polarizacije u društvu. Smatram da smo brana da nam društvo ostane uređeno i normalno. Nastavit ćemo provoditi politiku koja će doprinijeti smanjivanju nepotrebnih tenzija i svih incidenata kojima smo svjedočili u proteklih nekoliko dana", istaknuo je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.
"Živimo u ekonomski dobrim vremenima, ustvrdio je premijer. Visoka zaposlenost, niska nezaposlenost, i nakon sezone imamo 1,8 milijuna zaposlenih i manje od 80.000 nezaposlenih. Stoga dolazimo do toga da predložimo Saboru državni proračun za 2026. godinu koji se donosi u kontekstu ambicija Vlade da jačamo gospodarstvo i provodimo načelo solidarnosti, koje je bilo ključno u kontekstu prolaska kroz epidemiju COVID-19, energetske krize, inflacije i svega što smo prolazili", kazao je Plenković.
"Stoga će ovaj proračun biti socijalan jer ima namjeru štititi standard, a nama je temeljni cilj dizati standard građana, da omogući isplatu povećanih mirovina, plaća i inkluzivnog dodatka, a i da nastavi poticati demografske mjere. Ministar Šipić je otkrio da u prvih devet mjeseci imamo bolji prirodni priraštaj nego prošle godine, što je znak da ova redistributivna snaga države treba nastaviti biti uz građane", kazao je predsjednik Vlade.
Vlada u 2026. projicira rast gospodarstva od 2,7 posto, inflaciju od 2,8 posto, deficit od 2,9 posto, u okviru Maastriških kriterija, a udio javnog duga u BDP-u past će na 56 posto, kazao je.
Dio proračunskih rashoda od 10,2 milijardi eura odlazi na isplatu mirovina, dio od 8,8 milijardi eura odlazi na plaće, rashodi za socijalne naknade i naknade za nezaposlene su oko 1,5 milijardi eura, a za rodiljne naknade davanja su oko 600 milijuna eura, naveo je premijer.
Zakon o priuštivom stanovanju do kraja godine bi trebao ići u javno savjetovanje, a Vlada će na sjednici predstaviti kriterije za bodovanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas