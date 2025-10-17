Oglas

"Po babi i stričevima"

Počelo suđenje bivšim HDZ-ovim ministrima

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 12:10
17.10.2025., Zagreb - Pocetak (iz drugog pokusaja) sudjenja u aferi Po babi i stricevima. Optuzeni su bivsi ministri Darko Horvat, Tomislav Tolusic, Boris Milosevic i Josip Aladrovic te gradonacelnik Zupanje Damir Juzbasic. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje za aferu Po babi i stričevima u kojoj su optuženi bivši Plenkovićevi ministri Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić, Boris Milošević te Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje.

Oglas

Od optuženih na suđenju se nije pojavio Tomislav Tolušić, te je ročište odgođeno.

Uskoro više...

Zagreb
Goran Stanzl/PIXSELL
Teme
Boris Milošević Damir Juzbašić Darko Horvat Josip Aladrović Tomislav Tolušić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ