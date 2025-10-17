Počelo suđenje bivšim HDZ-ovim ministrima

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje za aferu Po babi i stričevima u kojoj su optuženi bivši Plenkovićevi ministri Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić, Boris Milošević te Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje.
Od optuženih na suđenju se nije pojavio Tomislav Tolušić, te je ročište odgođeno.
Uskoro više...
prije 55 min.
prije 46 min.
