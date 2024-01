Počinje EBL 2024: Tko će se boriti za 10.000 € i EMEA Masters

Podijeli :

EBL

Posljednjeg dana siječnja počinje nova sezona Esports Balkan League (EBL), najvećeg regionalnog League of Legends natjecanja koje je dio sustava europskih regionalnih liga Riot Gamesa. Uz 10.000 € vrijedan nagradni fond, dijeli se i oko 8000 € kroz stipendije timovima! Uz samo finale, vrhunac sezone je i LAN event koji okuplja brojne gledatelje uživo te omogućava timovima i igračima da steknu prijeko potrebno iskustvo natjecanja offline.

EBL Spring 2024 obilježavaju i dva nova tima: BeFive i Lupus Esports. BeFive je organizacija trostrukog osvajača natjecanja i jednog od najpopularnijih LoL influencera na Balkanu Alekse “DoubleAiMa” Stankovića. Druga nova ekipa u natjecanju je Lupus Esports, a ono što im manjka u popularnosti nadoknađuju činjenicom da imaju čak dva bivša prvaka u startnoj postavi, Kektza i Divu. Upravo će BeFive i Cyber Wolves, drugoplasirana ekipa prošle sezone, otvoriti novo poglavlje EBL-a mečom 31. siječnja u 19:00 sati.

Osim novih timova, svoje natjecanje u EBL-u nastavlja i Diamant Esports, aktualni prvak EBL-a. Partizan Esports i Crvena zvezda, koji će svoj vječni derbi, osim na sportskim borilištima, nastaviti i na onim digitalnim. Cyber Wolves, finalisti sezone Summer 2023. te Ankora Gaming i Spike Syndicate.

Osim prestižne titule najbolje League of Legends ekipe na Balkanu i bogati nagradni fond, pobjednik EBL-a imat će priliku okušati se protiv najboljih timovima iz drugih ERL natjecanja na EMEA Masters turniru s nagradnim fondom od 150.000 €. Svi mečevi EBL-a mogu se pratiti na YouTube kanalu Fortuna Esports te Sport Klub Esports TV kanalu. Svi ljubitelji gaminga i esporta, natjecanje mogu pratiti i putem društvenih mreža Twitter, Instagram i Tik Tok te sudjelovati u jednoj od najvećih gaming zajednica na ovim prostorima na službenom Fortuna Community Discord serveru, na kojem ih osim zanimljivih rasprava i novosti, očekuju i brojne pogodnosti.

Raspored (31.1.2024.):

19:00 – BeFive vs. Cyber Wolves 20:00 – Lupus vs. Ankora Gaming 21:00 – Diamant Esports vs. Partizan Esports 22:00 – Spike Syndicate vs. Crvena zvezda

EBL je najgledanije regionalno esport natjecanje, bez premca. U prosjeku, tijekom samo jedne polusezone, Esports Balkan Ligu uživo prati preko 300.000 jedinstvenih gledatelja, koji konzumiraju oko 200.000 pregledanih sati, bilo putem YouTube i Twitch platformi, bilo putem televizije (Sport Klub Esports, SK3). Više od 80 posto gledatelja ima između 18 i 34 godine, s naglaskom na mlađu populaciju, a većinom su iz naše regije (Srbija, Hrvatska, BiH…).

