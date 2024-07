Martina Dalić o Fortenovi: Ako proces završi potpisivanjem ugovora, to će značiti treći stup poslovanja Podravke

Podijeli :

Podravka je u Varaždinu otvorila novi pogon za preradu rajčice u sklopu Tvornice voća i povrća. Pogon će omogućiti povećanje kapaciteta i kontinuiranu kvalitetnu preradu svježe rajčice. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Naš Igor Bobić razgovarao je s predsjednicom Uprave Podravke Martinom Dalić.

“Iza ovog pogona stoji poljoprivredna proizvodnja. Ono što je osobito važno za naše potrošače jest da će svi naši najvažniji proizvodi od rajčice od ovoga ljeta biti proizvedeni od rajčice s hrvatskih polja. Podravka više neće uvoziti rajčicu kao sirovinu nego će naše potrebe biti zadovoljene rajčicom proizvedenom u Hrvatskoj”, rekla je Dalić. Dodala je i kako rajčica nije jedina kultura u kojoj je Podravka samodostatna – to su i grašak i cikla, a u velikoj mjeri i paprika i krastavci.

“Jedan od naših bitnih ciljeva je povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju sirovina koje su potrebne u našem procesu prerade jer to omogućava da se za naše potrošače dobije proizvod najveće kvalitete. Širina portfelja koju imamo u proizvodima ne dopušta da sve sirovine nabavljamo u Hrvatskoj. Jedna od tih je sušeno voće i povrće iz jednostavnog tehničkog razloga – u Hrvatskoj ne postoji sušara. Podravka je i globalna komapnija, mi izvozimo od Australije do Amerike, a isto tako i sirovine nabavljamo iz niza zemalja. Ono što je srž naše poslovne politike – tamo gdje je to moguće, tehnološki i klimatski, Podravka se orijentira na poticanje domaće proizvodnje”, rekla je Dalić.

Kratko je komentirala i interes za kupnju agrobiznisa do Fortenove.

“Ako se taj proces dovrši potpisivanjem kupoprodajnog ugovora i dobiju dozvole regulatornih agencija, to će značiti treći stup poslovanja Podravke, uz prehrambeni i farmaceutski dio. To će biti novi posao za Podravku, osobito u dijelu stočarstva. Razlog i temeljna vizija koju Podravka ima u slučaju uspjeha ove transakcije jest da doprinese i iskoristi svoje znanje i mogućnosti da otvori dodatni prostor za rast i razvoj ovih kompanija, a isto tako da, imajući u vidu nesigurnosti u svijetu i dobavnim lancima, imamo jedan osigurač da, ako se stvari u okruženju budu razvijale u negativnom smjeru, mi možemo jamčiti sigurnost proizvodnje Podravke”, kaže Dalić.

Na pitanje znači li posao s Fortenovom da se u Podravci stvara neki novi megakombinat, Dalić odgovara kako je Podravka d.d. već vlasnik 20-ak drugih kompanija.

“Upravi Podravke nije novo ni strano upravljanje velikim brojem kompanija. Ove kompanije koje danas posluju u okviru Fortenove, u slučaju uspješnog završetka ove transakcije, će nastaviti poslovanje u okviru jedne korporativne grupe. Rezultati Podravke i njezin uspjeh na tržištu potvrđuju, dokazuju, da znamo upravljati velikim brojm kompanija i da ćemo naći uspješan model da upravljamo i ovim novim dijelom poslovanja”, kaže.

Dalić kaže kako bi korporativni problemi trebali biti rješavani u samim kompanijama, ali u okviru kojeg stvara Vlada.

“Mislim da korporativne probleme u prvoj instanci trebaju rješavati sama poduzeća, kako bi optimizirala poslovanje, položaj na tržištu i sve što uz to ide. U nekoj sljedećoj instanci, okvir poslovanja koji stvara Vlada je važan. U proteklim godinama smo vidjeli situacije i prilike u kojima je Vlada dobro reagirala. Ono što je nama važno danas, a posebno će Grupi Podravka biti važno u slučaju da uspije ova transakcija, su pitanja oko poljoprivrednog zemljišta, rješavanje nejasnoća koje postoje u upravljanju tim zemljištem. Vjerujem da će ministar Dabro izaći s odgovarajućim rješenjima kada prođe ovih 90 dana”, kaže.

