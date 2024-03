Pogledajte koje će trgovine sutra biti otvorene

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Provjerite radno vrijeme trgovina i šoping-centara ove nedjelje.

Dnevnik.hr provjerio je koje je radno vrijeme trgovina i šoping-centara prve nedjelje u ožujku.

Spar – radno vrijeme

Prve nedjelje u ožujku radit će 20 Sparovih trgovina diljem zemlje. Njih 13 radit će u Zagrebu, a dvije u Velikoj Gorici. Jedina veća trgovina, Interspar, radit će u Rakarskoj 13 u Velikoj Gorici.

Radit će i Inerspar u Liburniskoj ulici 1 u Rijeci te još četiri trgovine na području Splita. Među njima su dva Interspara koji će raditi do 21 sat, na adresama Cesta dr. Franje Tuđmana 7 u Kastel Šućurcu te Josipa Jovića 93 u Mall of Splitu. Preostala dva koja rade do 21 sat su u Boškovićevoj 24 i u Poljičkoj 2/1.

Mali trgovac očajan zbog neradnih nedjelja: “Radim već 31 godinu. Probat ću izgurati do kraja ove, a onda tko zna…”

Konzum – radno vrijeme

Ove nedjelje radi 50-ak Konzumovih trgovina od čega 20-ak samo u Zagrebu. Među njima je Maxi Konzum u Turininoj 11 koji radi do 21 sat.

U Osijeku će raditi šest trgovine među kojima su dva Maxi Konzuma, na Trgu Ante Starčevića 10 te u Sjenjaku 133. Oba rade do 21 sat.

Tri trgovine radit će u Varaždinu, dvije u Rijeci, jedna u Puli, dvije u Zadru, četiri u Splitu. Južnije od Splita neće raditi nijedan Konzum.

Lidl – radno vrijeme

Samo će neke Lidlove trgovine raditi ove nedjelje. Radit će Lidl u Škurinjama (Rijeka), Mejašima (Split), Svetoj Nedjelji, Sesvetama, Kobiljaku, Velikoj Gorici (Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55), Osijeku (J. J. Strossmayera 350), Čakovcu (Športska 7), Varaždinu (Optujska ulica 74), Slavonskom Brodu (Trg hrvatskog proljeća)

Kaufland – radno vrijeme

Kaufland je objavio da su sve njihove trgovine prve nedjelje u ožujku zatvorene.

Plodine – radno vrijeme

Samo će dvije trgovine ove nedjelje raditi. Do 22 sata bit će otvorene Plodine na adresama Osječka 50 u Rijeci i Velimira Škorpika 11 u Zagrebu.

Studenac – radno vrijeme

Ove nedjelje će raditi 132 Studenca ove nedjelje. Od toga u Zagrebu 11, u Rijeci sedam, u Zadru četiri, na širem splitskom području 20-ak, a u Dubrovniku sedam. U

Osijeku neće raditi nijedan.

Provjerite točne adrese trgovina na stranici Studenca.

City Center one – radno vrijeme

Zagrebački City Center one East i West svoja vrata zatvaraju ove nedjelje, kao i splitski City Center one.

Arena centar – radno vrijeme

Trgovine u Arena centru neće raditi cijelog ožujka.

Avenue Mall – radno vrijeme

Ova nedjelja je za Avenue Mall neradna. Jedina radna u ožujku je tjedan dana kasnije, 11. ožujka.

“Promet iz nedjelja prelio se na dane i prije i poslije, navike potrošača se mijenjaju”

Tower Center Rijeka – radno vrijeme

Sve nedjelje u ožujku su u Tower Centeru Rijeka neradne.

ZTC Rijeka – radno vrijeme

Riječki ZTC također neće raditi ove nedjelje.

Supernova – radno vrijeme

Svih 15 šoping-centara Supernova ove je nedjelje zatvoreno.

Mall Osijek, Portanova – radno vrijeme

Mall Osijek i Portanova ove nedjelje ne rade.

FOTO / Neradna nedjelja opustošila zagrebačku trgovinu: “Trgovkinje su padale s nogu, kaos nije prestajao”

Mall of Split

Splitski šoping-centar ove će nedjelje raditi.

IKEA – radno vrijeme

Ove nedjelje zagrebačka IKEA neće raditi.

STOP SHOP – radno vrijeme

Ove nedjelje neće raditi nijedan STOP SHOP.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kad je najbolje uzimati magnezij? Zaboravite na ocat i sodu: Kamenac nestaje u trenu ako koristite ovaj trik