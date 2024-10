Pogledajte sve detalje stambene politike: Tko će profitirati, a tko možda i izgubiti?

Podijeli :

Vlada je krenula u izradu Nacionalnog plana stambene politike, a od čega se taj plan sastoji otkrila je naša Jelena Bokun.

Detaljno je secirala svaki dio onoga čemu bismo trebali svjedočiti u bliskoj budućnosti.

Koje su novosti?

Prije novosti, kratko da se osvrnemo na aktualnu situaciju, zbog koje je Vlada i odlučila utjecati na tržište nekretnina.

U Hrvatskoj imamo oko 2,38 milijuna stambenih jedinica, njih 230.000 koristi se za kratkoročni najam u turizmu, 130.000 za druge djelatnosti, a 600.000 stanova je prazno, što je 25 posto.

Oko 40 posto stambenog fonda, što je 958.000 stanova, nije u funkciji stanovanja. Bar dio tih stanova Vlada želi aktivirati na tržištu.

Kako će to napraviti?

– vraća se POS

Ali u izmijenjenom obliku. Projekt je to u sklopu kojeg je u protekle 23 godine napravljeno 9000 stanova, sada Vlada uzima ambiciozan cilj da u pet godina napravi novih 8000 stanova. Otprilike 50 posto išlo bi u prodaju po povlaštenim cijenama, druga polovica u priuštivi najam. Davale bi se i bolje potpore za gradnju obiteljskih kuća preko POS-a.

– povrat poreza/PDV-a za prvu nekretninu

Još jedna mjera kojom se namjerava pomoći mladima ide u dva smjera:

Predstavljen je prvi plan stambene politike u hrvatskoj povijesti. Što očekivati?

a) Država bi za kupnju stana u novogradnji mladima vraćala 50 posto PDV-a. Naravno, već su predvidjeli mogućnost iskorištavanja ove mjere pa će tu biti i jasni kriteriji: od godina (do 45 godina), do broja članova u kućanstvu, visine plaće, ali i kvadrature nekretnine. Pa tako ako kao samac kupujete stan od 45 kvadrata, moći ćete očekivati povrat polovice PDV-a, ali ako se odlučite za vilu od 300 kvadrata – od toga ništa. Dakle, ako kupite stan od 150.000 eura, dobit ćete 15.000 eura povrata, što je dobar početak, recimo, za uređenje stana.

b) Druga mjera se pak odnosi na sve one koje zahvaća plaćanje poreza na promet nekretnina u iznosu od tri posto, za kupnju starogradnje. I to će se ukinuti, odnosno platit ćete taj iznos, ali će vam ga država vratiti. U slučaju ranije spomenutog stana od 150.000 eura, to bi bilo 4500 eura.

Tu su još i ulaganja u potpomognuta područja, najavljuju i obnovu zapuštenih prostora, gradnju novih studentskih domova kako bi se maknuo teret s tog dijela tržišta…

Najam?

Još jedna stavka koja je danas veliki problem. Ne samo što dio građana ne može kupiti stan, nego ne mogu više ni plaćati najam. I tu dolazimo do zanimljivih rješenja.

– prije svega, država je odlučila staviti svoje nekretnine na tržište. Točnije, 1200 stanova kojima upravljaju Državne nekretnine sada se ne koriste, a plan je u idućih godinu do dvije preurediti ih i pripremiti za, naravno, jeftiniji najam svima onima koji će zadovoljiti kriterije. Država će preuzimati i stambene jedinici u vlasništvu javnog sektora i one će se aktivirati na isti način.

– ono što je posebno zanimljivo jest ono što se odnosi na privatne vlasnike. Oni koji imaju prazne stanove minimalno dvije godine moći će ih predati na upravljanje APN-u i sklopiti s njima ugovor na razdoblje od tri pa do deset godina. U tom trenutku, vlasnik više sa stanom nema nikakve brige, o najmu brine državu koja će ga iznajmljivati po priuštivim cijenama. A vlasnik će taj iznos dobiti u dvije rate.

Što to znači u praksi?

Uzmimo u obzir stan od 65 kvadrata. Kaže ministar, ako ga vlasnik preda državi na šest godina, može dobiti 42.000 eura. Država će mu isplatiti medijalni iznos, a to iznosi oko 583 eura mjesečno. Od toga će najmodavac plaćati 60 posto.

Troškovi?

Velik je ovo, naravno, zalogaj, pa to sve skupa i košta. U Vladi su izračunali – 1,2 milijarde eura. I uvjerava ministar da imaju dobro osmišljen financijski plan. Bar za sljedeću godinu su mirni i kažu da će biti spremno otprilike 100 milijuna eura. A sav novac koji će biti potreban za realizaciju svega što su zamislili slijevat će se u tzv. Revolving fond. Ali, odakle novac?

Više je izvora, tu je novac koji korisnici APN kredita uplaćuju iz mjeseca u mjesec, dio će ići iz državnog proračuna, a dio, i to navodno značajan, stići će iz europskih fondova.

Kad sve ovo možemo očekivati?

Radi se o strateškom dokumentu pa i to mora proći proceduru, kao i cijelu zakonodavnu. Prvi segmenti ovog velikog plana već bi mogli stupiti na snagu u ožujku sljedeće godine. A kako će djelovati na tržište, to ćemo tek vidjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Poznati profesor o Nacionalnom planu stambene politike: Ohrabrujuće ali… Bačić predstavio Nacionalni plan stambene politike: Jedna mjera o najmu stanova će izazvati najviše polemika