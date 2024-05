Policajcu opsovao majku i sestru, mora platiti 750 eura

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Prema prošlotjednoj presudi, muškarac je 31. prosinca lani u policijskoj postaji u Zagrebu vrijeđao i omalovažavao policijskog službenika.

Danica prenosi kako mu je rekao da je glup, nazvao ga govnetom i opsovao mu majku i sestru.

No, 52-godišnji osuđenik kaže da to nije istina. Ističe kako su ga uhitili oko 3.20 sati ujutro te je nakon toga doveden u službene prostorije policije.“Od ranije sam imao ozlijeđenu glavu u događaju koji nije vezan za ovo, ali moram reći da je policija prema meni postupala grubo. No, nije točno da sam to rekao policajcu, to nije moj rječnik”, branio se muškarac.

Žena uputila niz uvreda na račun HDZ-a i Plenkovića pa vrijeđala i policiju, uhićena je

Svjedočio je i policajac kojeg je izvrijeđao. Naglasio je kako se to dogodilo prije smještaja u prostoriju za zadržavanje, kad je uhićenog trebalo pregledati površinski.

“Privedeni mi to uporno nije dopuštao te me je tijekom ovog pregleda vrijeđao. Nakon toga kolega i ja bili smo ga prisiljeni spustiti na pod kako bi mogli obavit pregled, a potom je smješten u prostoriju za zadržavanje”, rekao je policajac.

U trenutku privođenja, ističe on, muškarac je šepao na jednu nogu i imao je posjekotinu na stražnjem dijelu glave. Bio je vidno alkoholiziran pa mu je pružena liječnička pomoć.

Sutkinja je muškarca proglasila krivim i kaznila sa 700 eura te mora platiti 50 eura troškova postupka. Presuda je nepravomoćna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.