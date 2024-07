Policija istražuje dvojicu Albanaca zbog nanošenja tjelesnih ozljeda

Podijeli :

Nad dvojicom albanskih državljana provodi se kriminalističko istraživanje zbog ozljeđivanja dvojice mještana Konavala tijekom pretjecanja kolone vozila pred graničnim prijelazom, potvrdili su u PU dubrovačko-neretvanskoj.

Kod mjesta Bani u Konavlima, u blizini graničnog prijelaza Karasovići, jučer oko 18:40 više je osoba napalo dvojicu Konavljana od 58 i 32 godine, od kojih je stariji zadobio teže, a mlađi lakše ozljede.

Privedeno je troje albanskih državljana. Jedan od njih je pušten, a nad ostalom dvojicom provodi se kriminalističko istraživanje zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja tjelesnih ozljeda. Neslužbeno se doznaje da su otac i sin zaobilazili kilometarsku kolonu, pokušavajući doći do svoje kuće, no tada su ih presreli napadači, misleći da žele preko reda doći do granice.

Do tučnjave je došlo kada su ih napadači, koji su čekali ispred graničnog prijelaza, optužili da pretjecanjem kolone žele preskočiti red.

