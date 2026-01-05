Policija traži troje maloljetnika nestalih u Kaštel Lukšiću

Splitska policija pokrenula je intenzivnu potragu za troje maloljetnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću na Staru godinu, 31. 12. 2025.
Lara Burić, rođena 2013. godine, visoka je oko 158 centimetara, smeđe kose i zelenih očiju s ovalnim licem. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.
Renata Burić, rođena 2009., visoka je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka osoba je bila odjevena u:sivu majicu s printom na prednjoj strani, plave traperice i tenisice
Antonio Benat rođen je 2010. godine, visok je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. Bio je odjeven u crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice.
U oba slučaja kao mjesto nestanka navodi se Kaštel Lukšić.
Građane čije bi informacije mogle pomoći u pronalasku djevojčice i dječaka policija je putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba pozvala da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili dostave podatke putem e-maila na [email protected].
