Policija traži troje maloljetnika nestalih u Kaštel Lukšiću

N1 Info
05. sij. 2026. 11:14
Splitska policija pokrenula je intenzivnu potragu za troje maloljetnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću na Staru godinu, 31. 12. 2025.

Lara Burić, rođena 2013. godine, visoka je oko 158 centimetara, smeđe kose i zelenih očiju s ovalnim licem. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Renata Burić, rođena 2009., visoka je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka osoba je bila odjevena u:sivu majicu s printom na prednjoj strani, plave traperice i tenisice

Antonio Benat rođen je 2010. godine, visok je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. Bio je odjeven u crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice.
U oba slučaja kao mjesto nestanka navodi se Kaštel Lukšić.

Građane čije bi informacije mogle pomoći u pronalasku djevojčice i dječaka policija je putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba pozvala da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili dostave podatke putem e-maila na [email protected].

