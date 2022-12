Prati nas obilna kiša, susnježica i snijeg. Stiže snažna promjena uz zahlađenje

Podijeli :

Izvor: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP, Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Greben sibirske anticiklonalne proteže se iznad sjeverne srednje i zapadne Europe. Duboka ciklona stacionira južno od Grenlanda. Nad Sredozemnim morem, čija je temperatura viša od srednje temperature primjerene početku prosinca, nalaze se dvije plitke ciklone. Na zapadu Sredozemnog mora dolazi do produbljavanja ciklone i njezinog sporog

premještanje prema istoku. Polje cirkulacije ove ciklone djelovat će na vrijeme u našim krajevima idući tjedan.

Druga ciklona je nad Egejskim morem, ona se popunjava, a njezin oblačni sustav u jugoistočnoj visinskoj struji kruži nad našim krajevima i podržava oblačno vrijeme.

Danas će vrijeme biti oblačno, Prijepodne u unutrašnjosti mjestimice kiša, a u planinskim krajevima susnježica i snijeg. Na Jadranu će bura prijepodne oslabjeti i okrenuti na istočnjak i jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od jutarnjih 2 do 5 stupnjeva Celzija porast će za dva do tri stupnja, a na Jadranu će najviše dnevne biti od 8 do 11 stupnjeva na sjevernom dijelu, a na jugu do 16 °C.

Poslijepodne u unutrašnjosti prestanak oborine, a na Jadranu će navečer uz jugo kiša pojačati. U unutrašnjosti će zapuhati slab do umjeren istočnjak.

Subota pretežno oblačno uz jugo, a na Jadranu mjestimice s obilnom oborinom. Temperature u manjem porastu. U nedjelju promjenjivo oblačno uz kišu, a poslijepodne prestanak oborina te su na Jadranu moguća kraća sunčana razdoblja.

Idući tjedan slabe oborine padat će povremeno cijeli tjedan, uglavnom kiša, a samo u najvišim planinskim krajevima susnježica i snijeg. Krajem idućeg tjedna prognoziramo promjenu vremena uz obilne oborine, osobito na Jadranu i u priobalju.

Zahlađenje uz snijeg sa stvaranjem snježnog pokrivača od 5 do 20 cm debljine prema izračunima numeričkih modela

najavljujemo za 9 do 10 dana.

