Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje u Petrinji u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi (eFP BG-LTU).

“Gore idu vježbati, Litva je članica NATO-a. Ne bi bilo fer tamo ne otići. To bi bila nesolidarnost”, rekao je Milanović.

“Ne možemo i nećemo biti dovedeni da potpuno ovisimo o tuđoj volji na koju nemamo nikakav utjecaj. Vidim da je šef NATO-a u Južnoj Koreji i Japanu. Čovjeka znam 20 godina, mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To nije prostor NATO-a, ali je u susjedstvu Kine. To nema veze s Hrvatskom. Rade se stvari na koje nemamo utjecaja niti nas itko pita, a mogu nas već sutra duboko obvezivati”, dodao je predsjednik.

Dodaje da je Ukrajina jedna priča, koju 24-satno treba nadzirati.

Spomenuo je da je on nabavio haubice, da je ubrzo nakon toga prestao biti premijer, te da u međuvremenu nije nabavljeno streljivo.

“Kupili smo BMW, vozimo ga u drugoj brzini, koljemo ga ko zadnji mesari. Tko je za to odgovoran? Ja nisam. Inače je stanje za zalihama bijedno. Idu gore s kvalitetnom opremom koju ne mogu koristiti na ozbiljan način jer imam streljivo samo do 16-17 klimoetara. To je razina Drugog svjetskog rata. A za to netko odgovara, kao i za prazna skladišta”, rekao je Milanović.

“Neki u Europskom parlamentu govore o ‘kidanju Rusije’ – to je mahnito. Mi i Srbi se nismo toliko mrzili. To ludilo, ako mu ne možeš stati na kraj, makni se jer ono prijeđe na tebe”, naglasio je Milanović te dodao: “Ja sam se mentalno pripremio na to da ćemo biti dovedeni u status klauna. Takvima nas je učinio HDZ, no ne dam da postanemo cirkuske pudlice, a to pokušavaju neki napraviti od nas”, kazao je.

“Žozefin Rimac i Gabika – cure kalibrirane za veliki domet uhvaćene kao zadnje opančarke”

Komentirao je i premijera Andreja Plenkovića i aferu softver.

“Tko je AP? Je li Ante Pavelić? Nije. Koliko je prošlo vremena? Kninska Madame de Pompadour Žozefin Rimac i ova druga, Gabika, to su cure kalibrirane za veliki domet, a uhvatili su ih kao zadnje opančarke. I sve sad to izlazi van, to su lopine. Vidimo sad iz njihove komunikacije… Ako AP nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković”, rekao je Milanović.

“On je svjedok. Meni je nezamisliva takva komunikacija, da je to postojalo u moje vrijeme, između Slavka Linića i Branka Grčića… Stvar je zabrinjavajuća”, dodao je Milanović.

Ponovno je podsjetio na slučaj ministra obrane Marija Banožića i pitao što radi DORH jer postoji “opasnost zaborava”.

Rekao je da ne može razgovarati s ministrom jer mu je istraga pred vratima i nema poslovne sposobnosti, samo s Plenkovićem.

“Koji od naš pokušava napraviti cirkuske pudlice od države, a ja kažem ostanimo klauni. To je časna uloga, to je umjetnost”, rekao je Milanović.

