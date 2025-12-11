Oglas

Potvrdila policija

Preminula još jedna osoba nakon prevrtanja čamca s migrantima u Slavonskom Brodu

Hina
11. pro. 2025. 12:44
11.12.2025. Slavonski Brod - Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Slavonsko-brodska policija izvijestila da je još jedna osoba preminula nakon prevrtanja čamca s migrantima jutros u Savi u Slavonskom brodu te je to druga smrtno stradala osoba u toj nesreći.

"Obavještavamo vas da je Operativno-komunikacijski centar policijske upravo zaprimio informaciju iz Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, da je na Hitnom prijemu preminula još jedna osoba", navodi policija u novom priopćenju.

Policija je ranije izvijestila o jednoj poginuloj osobi u toj nesreći.

Dojavu o prevrtanju čamca policija je primila u 5.20 sati. Obaviješteni su da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć te su na mjesto događaja upućene policijske ophodnje i druge žurne službe.

Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 stranih državljana, od kojih jedna osoba nije davala znakove života. Svi su prevezeni i zbrinuti u bolnici u Slavonskom Brodu, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Ravnatelj slavonsko-brodske bolnice Josip Samardžić izjavio je da su jutros nakon nesreće primili 13 osoba, šest muškaraca i sedam žena te da se, osim u slučaju dviju preminulih osoba, kod većine radilo o lakšim ozljedama i pothlađenosti.

"Procjenjujemo njihovo stanje iz trena u tren, iako se radi o pothlađivanju. Savladamo komunikacijske barijere ali liječenje je u tijeku", istaknuo je Samardžić.

Teme
Slavonski Brod migranti policija

