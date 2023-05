Prognoza: Danas još više kiše nego jučer, a evo što nas čeka idući tjedan

Podijeli :

Joel/Pixabay/Ilustracija

Donosimo jutarnju prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Europa se nalazi pod utjecajem prostranog polja niskog tlaka sredozemne ciklone. Središte ciklone nad sjevernom Afrikom vrlo sporo se premješta prema sjeveroistoku. U južnoj visinskoj struji suh saharski zrak prelazi preko Sredozemnog mora, puni se vlagom i kao vlažan nestabilan zrak dolazi nad naše krajeve uzrokujući obilne oborine.

U nastavku tjedna ciklona će se premjestiti prema sjeveru i djelovati na vrijeme u našim krajevima gotovo cijeli idući tjedan.

Danas prognoziramo oblačno vrijeme s obilnim oborinama na srednjem Jadranu i u Lici, a poslijepodne u Slavoniji i Baranji. Poslijepodne prestanak oborina i djelomično kidanje naoblake u Istri i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Jugo u jačanju tako da će poslijepodne zapuhati na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana

olujnom jačinom. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 13 do 17, na Jadranu oko 20.

Sutra u ponedjeljak nastavak promjenljivog vremena. Prijepodne u sjeverozapadnim krajevima i unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborina i djelomice sunčano, dok će se na jugu te u Slavoniji i Baranji zadržati oblačno i kišovito vrijeme. Poslijepodne pljuskovi praćeni grmljavinom.

Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu krajem dana zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i

olujna bura.

Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna temperature od 16 do 21 °C.

Idući tjedan nastavak nestabilnog vremena s obilnom kišom osobito u utorak i srijedu te manjim porastom temperature zraka.

