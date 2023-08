Prvo toplinski val i temperature do 40, potom velika promjena i jače zahlađenje

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Azorska anticiklona nad Sredozemnim morem i južnom Europom podržava stabilno toplo i vedro vrijeme. Strujanje je jugoistočnog smjera i vruć Saharski zrak premješta se prema Pirinejskom i Apeninskom poluotoku.

Naši krajevi nalaze se na rubu tople zračne mase te njezinim premještanjem prema istoku očekujemo porast temperature zraka i novi toplinski val koji će maksimum doseći sredinom idućeg tjedna. Naši krajevi biti će ispod peke idućih deset dana i najviše dnevne temperature biti će mjestimice tek malo ispod 40C.

Zahlađenje od desetak stupnjeva uz grmljavinu, pljuskove, mahovit vjetar te obilnu oborinu prognoziramo krajem kolovoza i početkom rujna.

Vrijeme danas

Prijepodne će biti vedro i sunčano. Oko podne i poslijepodne u unutrašnjosti i nad planinama priobalja umjeren do jak razvoj konvektivne kumulusne naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak.

Prijepodne na sjevernom Jadranu slaba bura koja će poslijepodne oslabjeti i zapuhat će umjeren maestral. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 35.

Vrijeme u subotu

U subotu djelomice sunčano, no umjerene naoblake bit će u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Poslijepodne u gorju umjeren razvoj konvektivne naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak kiše. Puhat će slab, a u gorju i dalmatinskoj zagori umjeren sjeveroistočnjak.

Prijepodne u podvelebitskom primorju umjerena i jaka bura koja će tijekom dana prestati i zapuhat će maestral. Noćne i jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26 °C. Maksimalne temperature od 30 do 36 °

Vrijeme u nedjelju i sljedeći tjedan

U nedjelju i idući tjedan nastavak sunčanog stabilnog toplog i vrućeg vremena. Poslijepodne u nedjelju u planinskim krajevima umjeren razvoj dnevne naoblake tako da su mjestimice mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.Temperature zraka u porastu tako da će noći biti tople

s temperaturama iznad 20 a najviše dnevne malo ispod 40 C.

Na Jadranu sunčano toplo i vruće. Slaba topla fenska bura pojačavat će osjet topline. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana slab do umjeren maestral. Noćne temperature od 22 do 24, a najviše dnevne do 38C.

Temperatura mora je visoka i mjerimo od 25 do 27C, tijekom vikenda u priobalju i u planinama UV indeks visok i vrlo visok.

