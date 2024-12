Raste i broj članova: Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 395 milijuna eura

Podijeli :

Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u studenome je prestalo članstvo za 2119 osiguranika.

U studenome su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 131 milijun eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 47,5 milijuna eura ili 0,5 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Prema podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju studenoga iznosili su po 1,5 posto za kategorije A i B, a 0,4 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi također su imali pozitivni predznak u sve tri kategorije – u kategoriji A je zabilježen rast od 15,8 posto, u kategoriji B za 11,8 posto, a u kategoriji C za 4,8 posto. Nadalje, prinosi od početka godine iznosili su 13 posto za kategoriju A, 9,3 posto za kategoriju B i 3,2 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova 7,8 posto za Mirex A, 5,4 posto za Mirex B i 3,4 posto za Mirex C, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem studenoga se u kategoriji B nalazilo 77,8 posto članova, u kategoriji A 18,1 posto, a u kategoriji C 4,1 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju studenoga i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14 milijardi eura i udjelom od 60,5 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,3 postotna boda na mjesečnoj razini.

Istovremeno, za 0,1 postotni bod povećala se zastupljenost ulaganja u dionice te su ona krajem rujna iznosila 5,3 milijarde eura, odnosno 23 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,4 milijarde eura i udjelom od 10,6 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 20,8 milijuna eura

Na kraju studenoga u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 414.028 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 49.337 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 12,3 milijuna eura, što je povećanje za 21 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne isplate iz DMF-ova su iznosile 4,4 milijuna eura, što je istovjetno vrijednosti isplata u prethodnom mjesecu.

Neto imovina DMF-ova u studenome je tako iznosila 1,4 milijarde eura, uz porast za 20,8 milijuna eura ili 1,5 posto na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 55,6 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,5 posto te investicijski fondovi s 10,5 posto.

Iz Hanfe su između ostalog izvijestili i da je ukupna neto imovina 117 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u studenome poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 3,2 milijarde eura te je bila za 160,5 milijuna eura ili 5,3 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 213,4 milijuna eura, uz mjesečni rast od 8,9 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 9,1 posto, podaci su Hanfe.

