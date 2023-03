“S Borasom mi je ponuđena nagodba koja je napad na slobodu govora”

Podijeli :

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak u N1 Studiju uživo komentirala je slučaj na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, tužbe koje je protiv nje pokrenuo bivši rektor Damir Boras, ali i generalno stanje u obrazovanju.

Govoreći o tužbama za klevetu Blaženka Divjak rekla je da novi rektor još nije povukao nijedan potez.

“To se nije dogodilo iako je novi rektor već šest mjeseci na dužnosti. Radi se o tužbama za klevetu jer sam rekla, baš na N1, da je bivši rektor Boras zapošljavao mimo propisa u vrijeme korone. Zašto to sadašnji rektor nije povukao, začuđujuće mi je jer Sveučilište u Zagrebu plaća ogromna sredstva, stotine tisuća eura, za troškove raznih odvjetnika. Mislim da tužbe protiv profesora fakulteta i studentata treba baciti u koš”, rekla je Divjak i dodala:

“Vezano uz građanski postupak Borasov odvjetnik je poslao prijedlog nagodbe – otprilike – da priznam da sam govorila neisitinu i da o tome više u javnosti ne smijem govoriti što je napad na slobodu govora i akademsku slobodu. Bojim se da taj postupak ukazuje da se ide stopama bivšeg rektora Borasa, a bitnih pomaka nema.”

“Imamo problem na PBF-u kao i na Hrvatskim studijima s izborom dekana. Ovo je ozbiljan problem na PBF-u i tu bi rektor trebao jasno reći da se sve treba provjeriti, da dekanica mora javnosti odgovarati na pitanja jer smo plaćeni javnim novcem”, ističe.

Navodi i primjer: “U mom postupku tajnica je branila zapošljavanje u vrijeme korone kad su zaposlili dječju stomatologinju, a to je bilo opravdano jer su studenti imali psiholoških problema. To pokazuje u kojoj se mjeri ide u krivo. Imamo osam prorektora, nikad ih nije bilo toliko, a imaju plaće u rangu premijera.”

Potvrđuje da se profesori rijetko usude ovako javno istupiti: “Činjenica da moram na ročišta poručuje – ako ćete govoriti i kritizirati, bit ćete na sudu, i to zbog klevete, a to nije mala stvar jer je jedan postupak po kaznenom zakonu što je samo po sebi sramotno. I kolege me nekad pitaju što mi to treba.”

Eksperimetnalni nacionalni ispiti

Komentirajući eksperimentalne nacionalne ispite u 4. razredu Divjak je naglasila da bi se s tim krenulo i ranije da nije bilo korone:

“To je bilo planirano još prije pet godina. Da se nije dogodila korona, krenulo bi se ranije s tim nacionalnim ispitima. Njih treba demistificirati da se ne ocjenjuje učenik, nego kvaliteta obrazovanja i rada u pojedinim školama. Treba više raditi na tome da učenici ne osjećaju pritisak zbog pisanja nacionalnih ispita, nego da budu instrument kvalitete. Treba samo paziti da se na učenike ne prebacuje nepotrebna nervoza.”

Na pitanje je li to za učenike 8. razreda prevelik pritisak, Divjak je rekla:

“U nekim školama je to pritisak zbog kompetitivnosti. Mora se pojačati edukacija za nastavnike – kako vrednovati, ocjenjivati, što znači povratna informacija, raditi s roditeljima. Učitelji i nastavnici moraju biti ti koji procjenjuju i zaključuju ocjene. Ako to uzmemo nastavnicima i prebacimo sve na standardizirane ispite, to će nastavnicima olakšati, ali to je pedagoški neopravdavno jer stavljate učenika koji je slabo pripremljen za takve situacije da piše ispit o kojem će mu ovisiti životni put. Takva vrsta testiranja nema pedagoško opravdanje.”

