Zapadni saveznici

Sastaju se Trump, europski čelnici i Zelenski: Starmer sletio u Washington

18. kol. 2025. 16:26
16:31
Donald Trump i Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Moskvu nakon što je ruski napad u Harkivu usmrtio sedam osoba. Sve se to događa uoči njegovog dolaska u Washington, gdje bi se danas trebao sastati s europskim čelnicima i Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

Trump uoči razgovora o Ukrajini

Donald Trump ponovno je istaknuo svoj „mirotvorni“ imidž pred, kako tvrdi, ključne razgovore o Ukrajini.

„Točno znam što radim“, poručio je američki predsjednik, hvaleći se kako je tijekom svog mandata „riješio šest ratova u šest mjeseci, uključujući i potencijalnu nuklearnu katastrofu“.

Trump se pritom obrušio na medije, posebice Wall Street Journal, optužujući ih da ne razumiju njegov pristup i stalno ga kritiziraju zbog „rusko-ukrajinskog kaosa“.

Također je ponovio tvrdnju da je za rat u Ukrajini odgovoran bivši predsjednik Joe Biden.

Podsjetimo, danas će se u Washingtonu sastati europski čelnici, Volodimir Zelenski i Trump, u pokušaju dolaska do zajedničkog stava koji bi pomogao postići mir s Rusijom.

Ključni kontekst:

Zelenski: Rusija ne bi trebala biti nagrađena zbog invazije

Putin, Zelenski i Trump mogli bi se sastati već ovog tjedna?

Trump otkrio što nije na stolu u pregovorima o miru u Ukrajini

Otkriven glavni ruski zahtjev na pregovorima u Aljasci

16:31

prije 5 min.

Britanski premijer sletio u SAD

Prema podacima o praćenju leta, britanski premijer Keir Starmer upravo je sletio u bazu Joint Base Andrews u saveznoj državi Maryland, piše Sky.

Starmer će se u Bijeloj kući pridružiti čelnicima Francuske, Italije, Njemačke i Finske, kao i predsjednici Europske komisije te glavnom tajniku NATO-a.

Sve se to događa u trenutku dok se Volodimir Zelenski priprema za susret s Donaldom Trumpom – samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik u Aljasci održao razgovore s Vladimirom Putinom.

16:29

prije 7 min.

Zelenski sastao se s posebnim izaslanikom Donalda Trumpa za Ukrajinu

Kako je ranije javljeno, ukrajinski je predsjednik u Washingtonu održao razgovore s Keithom Kelloggom uoči susreta s Donaldom Trumpom, a sada je i sam Zelenskij potvrdio da je sastanak doista održan.

„Ovo je prvi put da je sastanak održan u ovakvom formatu – vrlo ozbiljno“, rekao je Volodimir Zelenski.

U izjavi podijeljenoj na društvenim mrežama zahvalio je Kelloggu na razgovorima te dodao:

„Rusija se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Trump tu snagu ima.

