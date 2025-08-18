Zapadni saveznici
Sastaju se Trump, europski čelnici i Zelenski: Starmer sletio u Washington
Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Moskvu nakon što je ruski napad u Harkivu usmrtio sedam osoba. Sve se to događa uoči njegovog dolaska u Washington, gdje bi se danas trebao sastati s europskim čelnicima i Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.
Trump uoči razgovora o Ukrajini
Donald Trump ponovno je istaknuo svoj „mirotvorni“ imidž pred, kako tvrdi, ključne razgovore o Ukrajini.
„Točno znam što radim“, poručio je američki predsjednik, hvaleći se kako je tijekom svog mandata „riješio šest ratova u šest mjeseci, uključujući i potencijalnu nuklearnu katastrofu“.
Trump se pritom obrušio na medije, posebice Wall Street Journal, optužujući ih da ne razumiju njegov pristup i stalno ga kritiziraju zbog „rusko-ukrajinskog kaosa“.
Također je ponovio tvrdnju da je za rat u Ukrajini odgovoran bivši predsjednik Joe Biden.
Podsjetimo, danas će se u Washingtonu sastati europski čelnici, Volodimir Zelenski i Trump, u pokušaju dolaska do zajedničkog stava koji bi pomogao postići mir s Rusijom.
16:31
prije 5 min.
Britanski premijer sletio u SAD
Prema podacima o praćenju leta, britanski premijer Keir Starmer upravo je sletio u bazu Joint Base Andrews u saveznoj državi Maryland, piše Sky.
Starmer će se u Bijeloj kući pridružiti čelnicima Francuske, Italije, Njemačke i Finske, kao i predsjednici Europske komisije te glavnom tajniku NATO-a.
Sve se to događa u trenutku dok se Volodimir Zelenski priprema za susret s Donaldom Trumpom – samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik u Aljasci održao razgovore s Vladimirom Putinom.
16:29
prije 7 min.
Zelenski sastao se s posebnim izaslanikom Donalda Trumpa za Ukrajinu
Kako je ranije javljeno, ukrajinski je predsjednik u Washingtonu održao razgovore s Keithom Kelloggom uoči susreta s Donaldom Trumpom, a sada je i sam Zelenskij potvrdio da je sastanak doista održan.
„Ovo je prvi put da je sastanak održan u ovakvom formatu – vrlo ozbiljno“, rekao je Volodimir Zelenski.
U izjavi podijeljenoj na društvenim mrežama zahvalio je Kelloggu na razgovorima te dodao:
„Rusija se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Trump tu snagu ima.
