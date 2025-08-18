Sastaju se Trump, europski čelnici i Zelenski: Starmer sletio u Washington

Prema podacima o praćenju leta, britanski premijer Keir Starmer upravo je sletio u bazu Joint Base Andrews u saveznoj državi Maryland, piše Sky.

Starmer će se u Bijeloj kući pridružiti čelnicima Francuske, Italije, Njemačke i Finske, kao i predsjednici Europske komisije te glavnom tajniku NATO-a.

Sve se to događa u trenutku dok se Volodimir Zelenski priprema za susret s Donaldom Trumpom – samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik u Aljasci održao razgovore s Vladimirom Putinom.