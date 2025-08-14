Oglas

Čudan tajming

Sloković: Da se ne radi o Thompsonu, novinarka ne bi ni bila optužena, a ovo djeluje kao politički proces

N1 Info
14. kol. 2025. 21:11
Povodom optužnice koju je u četvrtak Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, oglasila se njezina odvjetnica Jadranka Sloković.

Za Dnevnik Nove TV rekla je kako je iznenađena trenutkom u kojem se sve događa, ali i da do danas nije zaprimila obavijest o podizanju optužnice.

"Državno odvjetništvo je očito proslijedio optužnicu na Općinski sud, međutim nama još nije došla niti službena obavijest i saznali smo iz medija da je optužnica dignuta", kazala je.

Dodala je kako policija četiri godine u cijelom slučaju nije vidjela kazneno djelo, ali i da je vrijeme podizanja optužnice čudno.

"Nakon Thompsonova koncerta i njegova ustoličenja njega kao ikone hrvatske desnice odjednom dolazi ta optužnica. Vrijeme i tajming - vrlo čudno. Meni se čini da se ovo pretvara u politički proces jer da se ne radi o Marku Perkoviću Thompsonu ta optužnica ne bi bila dignuta."

Dodala je da namjera Derifaj nije bila narušavanje nepovredivosti doma niti narušavanje osobnih sloboda već je htjela provjeriti informaciju koju je dobila, a koja je, kaže Sloković, sama po sebi sporna.

Teme
Jadranka Sloković danka derifaj

