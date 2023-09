Stiže bablje ljeto!

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona nad Atlantikom pred obalom Velike Britanije spojila se s tropskom ciklonom Nigel. Mlazna struja obilazi je s južne strane i donosi velike količine vlage nad Europsko kopno, atmosferska rijeka uzrokovat će idućih 10 dana obilne oborine nad zapadnom i sjevernom Europom. Genovska ciklona preselila se nad Jadran i Balkanski poluotok, sporo se premješta prema jugoistoku i formirat će se kaplja hladnog zraka nad Jonskim i Egejskim morem. Nad naše krajeve prodro je hladan

zrak sa sjeveroistoka Europe i tlak zraka raste.

Atmosfera je puna vlage te su u protekla 24 sata pale obilne oborine, mjestimice je u 24 sata palo više kiše od rujanskog višegodišnjeg prosjeka.

Danas će vrijeme biti vjetrovito, oblačno i tmurno s povremenom kišom. Na južnom Jadranu još su mogući grmljavinski pljuskovi, a na srednjem i sjevernom promjenjivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima uz jaku mjestimice i olujnu buru. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 13 do 18, u planinama oko 10, na Jadranu i u dalmatinskoj Zagori od 20 do 25 °C.

Sutra postupna stabilizacija vremena tako da će na Jadranu biti pretežno sunčano uz jaku i olujnu buru. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, prijepodne s kišom, a poslijepodne postupan prestanak oborina i razvedravanje, i to najprije u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Oblačno s kišom zadržat će se u Gorskom Kotaru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 10 do 15, u gorju oko 5, na Jadranu od 15 do 18. Najviše dnevne u unutrašnjosti do 24 a na Jadranu do 26C.

Od utorka nastupa bablje ljeto tako da će idući tjedan vrijeme biti pretežno sunčano uz jutarnje magle u unutrašnjosti. Temperatura zraka u porastu u kopnenim krajevima, noćne će biti oko 15, a najviše dnevne do 26. Na Jadranu sunčano, bura će oslabjeti i zapuhat će vjetrovi dnevne cirkulacije. Jutarnje temperature oko 20, a najviše dnevne oko 26C. Temperatura mora je od 23 do 25C. UV indeks visok.

