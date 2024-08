Stiže hladna fronta, donosi pljuskove i grmljavinu. Evo koliko će trajati

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Sezona uragana na Atlantiku i Pacifiku je uranila, nad Floridom je tropska oluja Debby a na Pacifiku uz zapadnu obalu Meksika četiri tropske oluje Carlotta, Daniel, Emilija i Fabio.

Nad Atlantikom stacionira duboka ciklona južno od Islanda, a nad Sredozemnim morem je ujednačeno polje sniženog tlaka. Nad zapadnu i srednju Europu prodire vlažan atlanski zrak i premješta se glavninom sjevernije od Alpa prema istoku. Manja količina nestabilnog zraka zadržava se nad Alpama uzrokujući lokalne nestabilnosti nad sjevernom Italijom, Austrijom, Slovenijom i našim zapadnim krajevima.

Što znači žuti, a što narančasti i crveni meteoalarm?

Danas će vrijeme u unutrašnjosti biti promijenljivo oblačno, a na Jadranu i uz Jadran sunčano. Poslijepodne umjeren razvoj konvektivne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti te je lokalno moguć pokoji kratkotrajni pljusak kiše. U Slavoniji i baranji puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, a na sjevernom i srednjem Jadranu bura koja će tijekom dana oslabjeti i skrenuti na maestral. Najviše dnevne temperature od 28 do 33C.

Sutra, u srijedu, sunčano i toplo. Najniže jutarnje temperature u unutrašnjosti od 15 do 18, a na Jadranu tropska noć s temperaturama zraka iznad 24C. Temperatura zraka će brzo rasti te će najviše dnevne biti u unutrašnjosti oko 30, a na Jadranu do 35.

Promjenu vremena prognoziramo poslijepodne i navečer te u noći na četvrtak. Hladna fronta će se glavninom premještati sjevernije od naših krajeva. Naoblačit će se

najprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a tijekom noći i u četvrtak prijepodne grmljavina i pljuskovi proširit će se na veći dio unutrašnjosti te na sjeverni i srednji Jadran.

Nakon brzog prolaza fronte u četvrtak stabilizacija vremena uz porast temperature zraka tako da će se do kraja tjedna i za vikend živa u termometrima popeti i do 37C. Prolaz fronte neće ohladiti more te će i dalje biti toplo s temperaturama od 24 do 27C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.