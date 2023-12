Stiže li nam novi snijeg? Za dio Hrvatske upaljeno i crveno upozorenje zbog nevremena

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Nakon subotnjeg snijega, Hrvatsku ostatak vikenda očekuje umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz slab snijeg, na moru kišu, a u Dalmaciji su prema otocima lokalno mogući pljuskovi i grmljavina.

Sredinom dana slijedi postupni prestanak oborine i razvedravanje sa zapada, pa će popodne biti većinom sunčano. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, u gorskim krajevima sjeveroistočni.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, a podno Velebita i orkanska. Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 15 °C.

Za dio Hrvatske, točnije za Velebitski kanal, upaljeno je crveno upozorenje jer se očekuju udari vjetra od 65-130 km/h. Zbog vjetra je u Istri i na Kvarneru upaljeno narančasto upozorenje, a u Dalmaciji žuto.

U ponedjeljak ujutro većinom sunčano i hladno, ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Zatim postupno naoblačenje sa zapada. U noći na utorak će na sjevernom Jadranu padati kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg.

Na Jadranu umjerena i jaka bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura od -7 od -2, na moru od -1 do 5 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.

Ostatak tjedna pred nama promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, u utorak i srijedu povremeno kiša, u unutrašnjosti i susnježica te snijeg. Na moru će bura u ponedjeljak prolazno oslabjeti i okrenuti na jugo, u utorak ponegdje i jako. Jutarnja temperatura u porastu, a dnevna bez znatnije promjene.

