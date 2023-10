Stiže nova tura grmljavine i kiše, ne spremajte kišobrane!

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Duboko ciklonalno polje nad Atlantikom, pred obalom Irske, sporo se premješta prema istoku, a s južne strane ga obilazi jaka mlazna struja koja donosi velike količine vlažnog nestabilnog zraka s Atlantika. Mlazna struja je ciklonu koja je jučer donijela promjenu vremena u našim krajevima premjestila nad istok Europe. Nad našim krajevima, nakon prolaza polja niskog tlaka ciklone, tlak zraka raste zbog pritjecanja hladnijeg zraka. Ciklona nad Atlantikom djelovat će na vrijeme u našim

krajevima i narednih 8 dana.

Počinje zimsko računanje vremena

Nastavlja se zapadno i jugozapadno visinsko strujanje u kojem razmjerno topao, vlažan i nestabilan zrak dolazi nad naše krajeve, tako da će vrijeme biti promjenjivo i

iznadprosječno toplo. Novo naoblačenje s kišom, grmljavinom i udarima vjetra te manjim padom temperature očekujemo u utorak i srijedu. U planinskim krajevima unutrašnjosti, na Jadranu i u zaobalju prognoziramo obilnije oborine. Promjena vremena će se brzo premještati od zapada prema istoku tako da će već od četvrtka vrijeme biti djelomice sunčano.

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povećane naoblake biti će sjevernim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu. Na Jadranu će puhati jak do umjeren lebić koji će slabiti i poslijepodne skrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 18 do 22, a na Jadranu do 24C.

U nedjelju se vraćamo na zimsko računanje vremena. Namjestite satove.

U nedjelju promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. Više naoblake prognoziramo na Kvarneru i u Gorskom kotaru gdje je moguća i pokoja kap kiše. Puhat će slabo do umjereno, a na otvorenom moru Jadrana jako jugo.

Ujutro u unutrašnjosti uz tokove rijeka i u planinskim dolinama jutarnja magla uz temperaturu zraka od 7 do 11C. Na Jadranu jutarnje temperature oko 16, a na otocima do 19C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 22, a na Jadranu od 22 do 25C. Temperatura mora je od 19 do 22C, UV indeks je nizak, a na Jadranu i u planinama umjeren.

