Stiže obilna kiša, zahvatit će cijelu zemlju. Bit će i grmljavinskog nevremena

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Uragan Tamy nad Atlantikom sporo se premješta prema istočnoj obali sjeverne Amerike, napredovanje prema sjeveru spečava mu jaka mlazna struja. Mlazna struja brzine 300 km/h prelazi Atlantik na visini 12 km dolaskom nad Europu skreće prema jugu obilazi Alpe razdvaja se na južnu i sjevernu granu. Sjeverno od mlazne struje sa središtem južno od Islanda stacionira se duboka ciklona.

Seriju plitkih ciklona s Atlantika mlazna struja premješta prema istoku i donosi nad kopno Europe velike količine vlažnog nestabilnog zraka.

Nad Jadranom i Balkanskim poluotokom dominantan je utjecaj južnog i jugozapadnog strujanja koje topao zrak sa sjevera Afrike donosi nad Sredozemno more gdje se puni vlagom. Topla vlažna zračna masa prelaskom Jadrana dolazi na planinski lanac Dinarida, uzdiže se i hladi, para se kondenzira i pretvara se u kapi vode i na tlo pada kao obilna kiša.

Ciklona nad Atlantikom sporo će se u narednih 10 dana premještati nad europsko kopno, a naši krajevi nalazit će se na prednjem južnom dijelu ciklone s dominantnim južnim strujanjem i brzim promjenama vremena.

Nakon obilnih kiša sutra i u subotu, nedjelja će biti promjenljiva, ali uglavnom suha i topla. Novo naoblačenje s kišom, ali i manjim padom temperature očekujemo sredinom idućeg tjedna.

Najviše kiše past će u planinskim krajevima unutrašnjosti i uz Jadran. Temperature zraka u manjem padu, ali i dalje ostaje iznadprosječno toplo.

Danas će vrijeme u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Više naoblake uz kišu prognoziramo na Jadranu Lici i Gorskom kotaru te u planinama zaobalja. Na južnom i srednjem Jadranu moguće su lokalne grmljavine i kratkotrajne nevere.

U noći na petak očekujemo naoblačenje sa zapada uz obilne oborine. Na Jadranu će puhati jugo i oštro, a pod kraj dana lebić. Temperature zraka u unutrašnjosti od 18 do 22, na Jadranu oko 24.

Petak prijepodne oblačno s obilnom kišom, pljuskovima, mjestimice grmljavinom, na Jadranu i neverama. Kiša će se tijekom dana brzo premještati prema istoku, a poslijepodne u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Puhat će umjeren u planinama jak jugozapadnjak.

Na Jadranu jako oštro i lebić. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 12 do 16, na Jadranu od 18 do 21. Najviše dnevne od 18 do 22.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.