Stiže rano proljeće, a za njim novi ugriz zime i snijeg u dijelovima zemlje

N1 / AR

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Između ciklone nad Atlantikom i ciklone nad istočnom Europom nalazi se polje visokog tlaka anticiklone čije se središte nalazi nad Velikom Britanijom. Formirala se bloking ili omega situacija koja ne dozvoljava prodor nestabilnog zraka s Atlantika nad Europu. Nad Sredozemnim morem nalazi se velika količina nestabilnog zraka koji se u obliku sredozemne depresije nazvane Juliette premješta prema istoku, a spiralne linije naoblake prelaze preko južnog Jadrana. Ciklona nad istočnom Europom

spušta se prema jugu i sljedeći tjedan će se spojiti s ostacima ciklone Juliette i formirati novu duboku ciklonu nad Crnim morem. Visoki tlak anticiklone premješta se prema Islandu i Grenlandu, granica hladne zračne mase sa sjevera i tople zračne mase s juga proteže se u smjeru istok-zapad i oscilira iznad naših krajeva uzrokujući promjenjivo vrijeme.

Danas će prijepodne vrijeme biti promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Prijepodne u unutašnjosti mjestimice slaba kiša u obliku rosulje iz magle, u planinskim krajevima iznad 600 metara nadmorske visine slaba susnježica. Na srednjem i južnom Jadranu kiša, a na otvorenom moru južnog Jadrana i na krajnjem jugu mogući su grmljavinski pljuskovi. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a na srednjem i južnom vjetrovi južnog kvadranta.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 4 do 8, na Jadranu oko 10 a na otocima do 15. Poslijepodne i navečer sa sjeverozapada djelomično razvedravanje, tako da će u subotu ujutro u unutrašnjosti biti magle.

Subota pretežno sunčano i suho vrijeme s jutarnjom temperaturom od 0 do 4 u unutrašnjosti te 6 do 10 na Jadranu. Najviše dnevne temperature od 10 do 16C.

U nedjelju će vrijeme u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, a na Jadranu sunčano. Toplije uz slabe južne vjerove.

Sljedeći tjedan će obilježiti vrijeme primjereno ranom proljeću uz brze izmjene kišnog i sunčanog vremena. Prevladavat će promjenjivo oblačno s povremenom kišom koja će početkom i krajem tjedna mjestimice biti obilna. Za 8. ožujak manji ugriz zime uz pad temperature za 5 do 7 stupnjeva, a u gorju iznad 500 metara nadmorske visine malo susnježice i snijega. Na Jadranu će puhati vjetrovi južnog kvadranta, a krajem tjedna zapuhat će jaka bura.

