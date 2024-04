Traju pregovori, ali i raskoli. Evo tko se razišao već u prvom tjednu nakon izbora

Podijeli :

Nakon analiziranja rezultata prošlotjednih parlamentarnih izbora i procjena daljnjih mogućnosti, politčke stranke i koalicije koje su osvojile mandate krenule su ovoga tjedna pregovarati oko sastavljanja buduće parlamentarne većine.

No, sa službenim početkom pregovora unutar nekih stranaka počele su trzavice, pa i raskoli. Očito je da su mnoge unutarstranačke i unutarkoalicijske nesuglasice tijekom kampanje bile susprezane i prikrivane izjavama o čvrstom armiranom jedinstvu.

Počinju pregovori za formiranje Vlade, stavovi se mijenjaju: “Prije izbora jedno, a poslije izbora drugo”

No kod nekih je ta armatura počela pucati čim su započeli poslijeizborni pregovori. Ovako je to izgledalo u prvom tjednu nakon parlamentarnih izbora.

Pukla kratka ljubav Kolakušića i DP-a

Prva je pukla ljubav između europarlamentarca Mislava Kolakušića i Domovinskog pokreta. Kolakušić je s kolegom iz Europskog parlamenta Ivanom Viliborom Sinčićem malo prije izbora osnovao stranku Pravo i pravda te dogovorio izbornu suradnju s Domovinskim pokretom u nekoliko izbornih jedinica. Sam Kolakušić bio je predvodnik liste u I. izbornoj te očekivano osvojio mandat. No, Kolakušić nije otrpio očekivani ulazak DP-a u pregovore s HDZ-om oko formiranja vlasti. Predajući u utorak listu za europske izbore, objavio je razlaz s DP-om i usput izvrijeđao čelnike te stranke.

Jesu li se Domovinski pokret i HDZ dogovorili još prije izbora? Evo što kaže glavni tajnik DP-a

“Oni koji namjeravaju ići s HDZ-om ne mogu i nisu naši partneri – pričali su jedno prije izbora, sada pričaju drugo, više se ničega oni ne sjećaju. (…) Biti nečija mala podguzna muha, to mi je apsolutno neprihvatljivo”, kazao je.

Raspudići skočili s Mosta

Da nešto puca u Mostu čulo se već u utorak navečer, a već u srijedu službeno je utvrđena. Marija Selak Raspudić i njezin suprug Nino Raspudić, oboje s uvjerljivo osvojenim saborskim mandatima, odlučili su razići se s Mostom i u novom sazivu nastaviti djelovati kao nezavisni zastupnici. Razlaz se navodno dogodio prilikim sastavljanja liste za izbore za Europski parlament, ali uzrok seže nešto više unatrag – do predizborne debate na N1 u kojoj je Selak Raspudić rekla da je pobačaj temeljeno pravo žene. To se tada nije svidjelo Marinu Miletiću koji ju je kritizrao i ogradio se od njene izjave. Kampanju su izgurali bez javnih nesuglasica, no opet se, vjerojatno, potegla njezina izjava s N1 koja se ne uklapa u ideološki okvir Mosta pa je puklo.

Mamić: “Vodstvo Mosta je stalo iza Miletića, on im je celebrity”

“Bilo mi je ponuđeno da budem na listi za Europski parlament, kolega Marin Miletić također je izrazio želju da bude na listi za Europski parlament. S obzirom na činjenicu da se kolega Miletić od mene javno ogradio, smatrala sam da nije primjereno da nosim zajedničku listu”, rekla je Selak Raspudić u srijedu na konferenciji za novinare.

SDP se odrekao mandatara s Pantovčaka

Kako je krenulo onog “ludog” 15. ožujka kada je predsjednik Republike Zoran Milanović najprije sazvao izbore ne u nedjelju, nego u srijedu 17. travnja, a nekoliko sati kasnije u društvu Peđe Grbina objavio da će biti kandidat SDP-ove koalicije i budući mandatar vlade, oporbi se činilo da ništa ne stoji na putu da skinu HDZ s vlasti. Onda se u priču uključio Ustavni sud upozorivši Milanovića da kao predsjednik RH ne smije sudjelovati u kampanji, a SDP-u da će im suspendirati listu na kojoj ga kandidiraju. Šok-bomba Milanovićevog ulaska u izbore nije izazvala željeni efekt. Na izborima SDP-ova koalicija dobila je znantno manje mandata od HDZ-a čime su joj uzdrmane i poslijeizborne prgovaračke pozicije.

Je li SDP odustajanjem od Milanovića priznao poraz? Analitičar: “I oni i on napravili su grešku”

Možda se to priznanje nije očekivalo tako brzo, ali već u utorak je šef SDP-a kazao novinarima da se odustalo od Milanovića kao mandatara.

“Ako nešto nije realno, ne treba lupati glavom o zid”, kazao je Grbin.

Usput je odgovornost prebacio na Most i IDS koji su u međuvremenu poručili da ne podržavaju Milanovića kao kandidata za mandatara vlade.

“Predsjednik RH nije ni SDP-u prihvatljiva opcija za kandidata za premijera i njihovo odustajanje od Milanovića nema veze s IDS-om, već s raščišćavanjem situacije u koju se SDP doveo njegovim isticanjem kao kandidata na parlamentarnim izborima”, poručio je SDP-ovcima predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

SDP-ovci šute o Milanoviću, ali jedan ne

Osim odustajanja od Milanovića o kojemu je govorio Grbin, drugih kritika iz središnjice stranke na predsjednikov račun nema.

No, jedna je stigla od SDP-ovca gurnutog na briselsku marginu, europarlamentarca Tonina Picule, koji se i ranije nije ustručavao od kritika Milanoviću. Nakon što je postavljen na posljednje, 12. mjesto SDP-ove liste na europskim izborima, Picula se iz Strasbourga za N1 osvrnuo na parlamentarne izbore i pritom iskritizirao Milanovića.

Tko će složiti većinu? SDP odustao od Milanovića, Plenković odbio uvjet DP-a, svađa u Mostu

“On je ostao u zoni komfora, a jedini koji su išli na rizik su SDP-ovci. Rezultat je gotovo isti kao prije četiri godine. (…) Ja sam više bio za to da se ide s predsjednikom stranke za mandatara nego da se ide s ovom vrstom političke turbulencije koja je i odbila od SDP-a jedan broj građana i partnera. Uvjeren sam da bi u toj kombinaciji HDZ dobio manje”, rekao je.

Nikad, kaže, nije bio član fan-kluba Zorana Milanovića te je poručio: “Ako ne dođe do promjena u Banskim dvorima onda mora doći do promjene na Pantovčaku.”

Nastavlja se…

