Na nebu iznad Zagreba održat će se spektakularan letački program u kojem će sudjelovati više od 40 letjelica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova, od helikoptera i aviona do najsuvremenijih višenamjenskih borbenih aviona Rafale.

"Mi se za ovo uvježbavamo od početka školovanja, od same tehnike pilotiranja, kad smo sjeli u taj avion ili helikopter, jer to držanje normi, mi to tako kažemo, je zapravo nama svakodnevan posao. Tako da sad smo se samo spojili, znamo koje su performanse aviona i helikoptera i odredili smo koja će to biti brzina, odnosno koji su to razmaci i samo smo jučer napravili tu generalnu probu da bi danas to izgledalo spektakularno", rekla je za HRT bojnica Antonija Trupinić, časnica za odnose s javnošću i pilotkinja helikoptera.

Na pitanje koliko će Rafalea biti u zraku, Trupinić je poručila:

"Šest će ih biti sigurno, to smo obećali, ali ostavimo nešto i kao iznenađenje za građane koji će doći u 17 sati u Vukovarsku. Mogu samo reći - očekujte spektakl", dodala je Trupinić.

Najsporije letjelice danas bit će helikopteri, koji lete oko 160 km/h, dok će najbrži biti borbeni avioni Rafale, koji će se u programu kretati brzinama do 600 km/h – što je za njih zapravo donji prag.