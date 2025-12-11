Užas kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedan preminuo, 11 ozlijeđenih

"U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju, koji se zbio negdje oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutačnim podacima jedna je osoba preminula, dok se drugoj pruža pomoć u smislu reanimacije. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje", za Infopix kazala je Kata Nujić.