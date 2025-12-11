Užas kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedan preminuo, 11 ozlijeđenih

U Savi kraj Slavonskog Brod rano jutros stradala je veća skupina migranata.
"Ima poginulih, a osam osoba je iz Save izvučeno živo", kazao je Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod za Infopix. Vatrogasci su jutros, uz policiju, hitnu i HGSS, izašli na teren nakon dojave da je u Savi stradala skupina migranata. Savu su pokušali prijeći u čamcu. U čamcu je navodno bilo ukupno 13 osoba.
Kako javlja Plusportal, intervenirale su žurne službe zbog prevrtanja čamca.
Oglasila se i policija.
11 osoba u bolnici
"U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju, koji se zbio negdje oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutačnim podacima jedna je osoba preminula, dok se drugoj pruža pomoć u smislu reanimacije. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje", za Infopix kazala je Kata Nujić.
Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević".
"Za sada smo zaprimili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon liječničke obrade koja je u tijeku", za Infopix kazao je ravnatelj brodske Bolnice, dr. Josip Samardžić.
Za vrijeme pretraživanja rijeke u akciju je bio uključen i dron, a duž cijelog prostora pretrage rijeke Save bilo je zabranjeno za prometovanje.
