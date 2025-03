Prvi udar Trumpove administracije na Hrvatsku: Stopiran ulazak u važnu organizaciju

Podijeli :

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hrvatska je prvi put došla na udar nove američke vanjske politike koju vodi Donald Trump.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV, hrvatski put u OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) je barem privremeno stopiran.

Razlog je carinski sukob između SAD-a i Europske unije, a to nije jedini problem u hrvatsko-američkim odnosima koji bi zbog novih vjetrova koji pušu iz Bijele kuće mogao eskalirati.

Hrvatska u prednosti pred ostalim kandidatima za članstvo u OECD-u

U 19 od 25 odbora OECD-a Hrvatska je zatvorila pristupne rasprave te u pregovorima napredovala brže od očekivanja. No kad je došao na red odbor za trgovinu – hladan tuš. Izglasavanje je odgođeno do daljnjega. I to voljom jednog od najvećih saveznika.

“Glasovanje u odboru za trgovinu će se održati kad se za to steknu uvjeti, mi s američkim partnerima i OECD-om radimo na svim pitanjima koja se tiču našeg ulaska u OECD”, rekao je Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Jer upravo su američki partneri povukli ručnu. Neslužbeno, razlog su carine. Hrvatska bi tu mogla biti kolateralna žrtva carinskih sukoba na relaciji SAD-EU koji su se pojavili s dolaskom Donalda Trumpa u Bijelu kuću. U Vladi vjeruju da će sve ići po planu.

“Pred nama je još dosta posla, do kraja godine želimo zatvoriti raspravu u preostalih šest odbora. Za sada se to ipak sve događa sukladno planu i on ostaje ulazak u OECD do sredine iduće godine”, objasnio je Zdenko Lucić.

Još jedna komplikacija

No nije to jedina komplikacija u nedavnim odnosima SAD-a i Hrvatske. Dogovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji se još nedavno činio nadohvat ruke, nikako da dođe na dnevni red. Republikanski senator koji se posebno bavi odnosima s Hrvatskom objašnjava.

“Bojim se da je problem bio u Kongresu, a i promjene u našem Ministarstvu financija. Kada se to prvi put otvorilo 2022. godine bila je druga administracija kojoj baš i nije bilo do promjena”, komentirao je David Joyce.

Ipak, obećaje da će se s Trumpovom administracijom sve promijeniti te hvali hrvatsku diplomaciju.

“Od mojih samih početaka ovdje rade usko sa mnom, žele da shvatim koja je vaša pozicija te da taj problem konačno riješimo jednom za sva vremena”, rekao je David Joyce.

No ako je suditi po pristupnim pregovorima OECD-u, pitanje je hoće li to zaista tako i biti.

