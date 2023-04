Uhićen muškarac osumnjičen za paljenje vozila sutkinje u Osijeku

Podijeli :

Dubravka Petric/PIXSELL

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u Dnevniku HTV-a potvrdio je da je muškarac osumnjičen za paljenje vozila sutkinje u Osijeku uhićen.

“Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili to nema nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika”, rekao je Nikola Milina za Dnevnik HTV-a.

Osumnjičeni za palež Osijeku uhićen je danas. Radi se o muškarcu.

“Policija svakom slučaju pristupa profesionalno, i to je nespretna i neprimjerena izjava koju gledaju i slušaju policijski službenici koji svakodnevno profesionalno obavljaju svoj posao bez obzira na to tko je žrtva. Nije naš posao da neki slučaj odradimo profesionalnije, a neki manje profesionalno, nego je naš posao da sve tretiramo na isti način. Tome u prilog govori da u zadnje tri godine imamo najbolje statistike što se tiče ukupne razriješenosti kaznenih dijela. Preko 70 posto”, dodao je.

Naglašava kako godišnje imaju oko 60 slučajeva paljevine od čega policija razriješi četvrtinu.

Prema svim statistikama Hrvatska je, tvrdi, jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu. Da bi to ostalo tako, policija daje sve od sebe da bi predvidjela i pripremila se što bolje na moguće ugroze.

“U ovim statistikama imamo sve veći udio razriješenih kaznenih dijela iz sfere organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga što je najbitnije. Imamo 36 zločinačkih udruženja koje smo prošle godine procesuirali, 146 zločinačkih udruženja koji su povezani s organiziranim kriminalom u posljednjih pet godina. To su sve iznimni rezultati koje ćemo probati nastaviti. Sve to stavlja hrvatsku policiju, posebno u kriminalitetu droga, među vodeće policije u području Europske unije, a samim time i na međunarodnoj razini”, zaključio je Milina.

