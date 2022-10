Podijeli:







Ukrajinska parlamentarna zastupnica Kira Rudik javila se iz Kijeva za N1 Studio uživo s najnovijim informacijama s terena.

“Zadnja dva tjedna Ukrajina je doživjela napade dronovima kamikazama iz Irana, a ti napadi ciljaju uglavnom energetsku infrastrukturu – 30 posto naše energetske infrastrukture je uništeno ili oštećeno, a više od 1000 gradova i sela su bez električne energije. Primjerice, u Kijevu jučer nije bilo struje u nekim dijelovima”, svjedoči ukrajinska političarka.

Kaže da se borbe nastavljaju, a ukrajinska strana pokušava vratiti što je više moguće prije zime.

“Glavni cilj nam je na jugu, gdje se odvija bitka za Herson, koji je ključna točka za nas, ali i za Ruse”, poručila je dodajući da očekuju da će dobiti još više oružja od saveznika.

“Izrazito uznemirava to da su sofisticirani sustavi protuzračne obrane obećani tek nakon što su uništeni veliki dijelovi naše energetske strukture, ali bolje ikad nego nikad”, kazala je.

Govoreći o rizicima koje donosi rusko uništavanje energetske infrastruture, Rudik je kazala da ova zima neće biti samo hladna nego i mračna.

“Osobito sada kada je s ukrajinske mreže isključena najveća europska nuklearna elektrana Zaporižja. Vladine preporuke su da se ne koriste uređaji navečer kako bi više struje dobivale bolnice i druge kritične infrastrukture. Ukrajinske obitelji sada imaju svjetlo samo u jednoj sobi navečer. Pokušavamo se pripremiti i na veće redukcije. Naše jedinstvo će sada opet biti stavljeno na kušnju”, kazala je Rudik.

Herson i Harkiv na udaru

“Borbe se nastavljaju u Hersonu i Harkivu, to su kritične točke za nas. Govorili su da imamo mjesec i pol da vratimo svoje teritorije i pripremimo se za zimu. Brojni vojni stručnjaci govore o mogućnosti vraćanja Hersona, imamo povjerenja u svoje vojne snage i znamo da će učiniti sve u danim okolnostima”, rekla je pa se potom osvrnula i na iranske paramilitarne snage koje su se pojavile na Krimu.

“Vidimo novo jedinstvo između Rusije i Irana te potencijalno drugih tiranskih zemalja. To slama srce, Iran je već 10 godina pod sankcijama zbog nuklearnog oružja, ali su uspjeli proizvesti dronove kojima se sada uništava naša zemlja”, kazala je.

Obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Upitana za komentar podijeljenih stavova u Hrvatskoj oko pitanja obuke ukrajinskih vojnika, Rudik je kazala:

“Mislim da sada svaka zemlja mora donijeti odluku. Ne tražimo da NATO vojnici dođu na ukrajinsko tlo. Puno toga smo uspjeli uz obuku i oružje. Izbor je vrlo jasan – jeste li uz demokratske zemlje koje se bore za suverenost ili ste uz Rusiju, Iran i tko zna već koga. Ne možete biti između. Izuzetno smo zahvalni zemljama koji ulažu u naše vojnike. Nismo tražili ovaj rat, želimo zaštititi ono što je naše. Zašto netko nama ne bi htio pružiti potporu?”

Dodala je da su vrlo zahvalni na potpori koja dolazi iz Hrvatske i drugih zemalja.

Osvrnula se i na izjave predsjednika RH Zorana Milanovića koji se protivi obuci ukrajinskih vojnika “jer bi se time Hrvatsku uvuklo u rat”.

“Što se tiče onih koji kažu da će to biti uvlačenje u rat, većina zemalja to već radi i one se nisu uvukle u rat. To je samo ruska propaganda koja pokušava uništiti jedinstvo demokratskih država. Uništava se ta potpora Ukrajini. Mi smo štit Europe, ako mi podbacimo, Rusija će krenuti dalje. Želi li to netko?”, rekla je.

