Uskoro uskrsnice za umirovljenike, evo tko sve dijeli novac i koliki su iznosi

Više od stotinu gradova i općina objavilo je dosad da će isplatiti uskrsnice za umirovljenike. Do Uskrsa se može očekivati da će ih još odlučiti dati ovu vrstu novčane pomoći svojim starijim stanovnicima. Dobra vijest je da ove godine u mnogim sredinama rastu iznosi uskrsnica, ali i cenzusi. Neki će tako dobiti i više od 150 eura, a uvjet je ponegdje da mirovina može iznositi i do 1.000 eura.

Neki će uskrsnice dobiti po prvi put, a uskrsnice svim hrvatskim umirovljenicima stižu i od Vlade.

Bakar

Grad Bakar ove je godine povećao iznos uskrsnica, ali i cenzuse. Pravo na 100 eura imaju umirovljenici koji primaju mirovinu do 200 eura i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju mirovinu. Uskrsnica od 60 eura bit će isplaćena umirovljenicima koji primaju mirovinu od 200,01 do 450 eura, a u iznosu od 50 eura umirovljenicima s mirovinom od 450,01 do 600 eura.

Beli Manastir

Uskrsnice će biti isplaćene umirovljenicima s mjesečnim iznosom mirovine od 398,16 eura i manje u iznosu od 35 eura. Isplata će biti od 11. do 22. ožujka na tekući račun ili osobnom podjelom.

Belišće

Po 50 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 300 eura, piše Mirovina.hr.

Biograd na moru

Uskrsnice od 50 do 150 eura, ovisno o iznosu mirovine, isplatit će Biograd na moru. Žene s navršenih 60 godina i muškarci s navršenih 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu te nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost, dobit će uskrsnice od 100 eura. Nezaposlenim osobama koje su najmanje šest mjeseci u evidenciji, isplaćivat će se uskrsnice u iznosu od 135 eura. Djeci s posebnim potrebama isplatit će se iznos od 400 eura.

Bjelovar

Bjelovarski gradonačelnik odlučio je da će umirovljenicima s nižim primanjima isplatiti ove godine uskrsnice. Cenzuse je postavio jako čudno, jer je za uskrsnicu od 100 eura uvjet da mirovina ne prelazi 70 eura. Po 50 eura dobit će oni s mirovinom od 70 do 200 eura, a po 30 eura umirovljenici s mirovinom od 200 do 340 eura.

Crikvenica

Umirovljenicima s područja Grada Crikvenice ove će godine prvi put biti isplaćene uskrsnice u iznosu od 50 do 100 eura. Korisnici mirovine i nacionalne naknade kojima prihod ne prelazi 350 eura dobit će uskrsnicu od 100 eura, oni s mirovinom između 350 i 400 eura uskrsnicu od 75 eura, a korisnici između 400 eura i 450 eura iznos od 50 eura.

Čakovec

Cenzusi i sami iznosi veći su nego lani. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe s invaliditetom četvrtog stupnja dobit će 80 eura. Na isti iznos od 80 eura pravo imaju čakovečki umirovljenici čija ukupna primanja ne prelaze 265,99 eura. Umirovljenici s primanjima od 266 do 375,99 eura dobit će 50 eura.

Donji Miholjac

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će od 50 do 80 eura uskrsnice. Po 80 eura ide korisnicima nacionalne naknade i umirovljenicima s mirovinom do 150 eura. Iznos od 60 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 150,01 eura do 250 eura, a po 50 eura uskrsnice namijenjeno je umirovljenicima s mirovinom od 250,01 eura do 300 eura.

Dugo Selo

Uskrsnice od 50 eura, a koje su lani iznosile 40 eura, dobit će dugoselski umirovljenici čije mirovine ne prelaze iznos od 450 eura. Grad Dugo Selo isti iznos novčane pomoći za Uskrs daje i korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine te doplatka za pomoć i njegu te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe.

Đurđevac

Đurđevački umirovljenici i socijalno ugroženi građani i ove će godine dobiti uskrsnice od 50 eura. U đurđevačkoj Gradskoj upravi navode kako se već sada mogu javiti građani stariji od 60 godina te korisnici prava na invalidsku mirovinu bez obzira na godine života, a koji imaju prihode 400 eura mjesečno.

Ivanić Grad

Po 30 eura uskrsnice dobit će umirovljenici s mirovinom do 400 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Karlovac

Grad Karlovac isplatit će uskrsnice korisnicima Socijalnog programa, među kojima su u najvećem broju umirovljenici. Uskrsnice će iznositi od 80 do 120 eura po kućanstvu, ovisno o broju članova kućanstva.

Kastav

Pozivaju se umirovljenici koji imaju mirovinu nižu od 380 eura, stariji od 65 godina bez primanja, umirovljenici koji jedini ostvaruju prihod u obitelji i imaju mirovinu nižu od 420 eura te oni koji ostvaruju pravo na inozemnu mirovinu nižu od 380 eura. Jednokratna naknada iznosi 50 eura i bit će isplaćena u gotovini.

Koprivnica

Koprivnički umirovljenici koji primaju mirovine manje od 400 eura svoj će uskršnji budžet podebljati za dodatnih 50 eura.

Krapina

Umirovljenici, čija mirovina ne prelazi 200 eura, dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura, a oni čija je mirovina između 200 i 340 eura, dobit će 40 eura. Uskrsnice će tijekom ožujka biti isplaćene putem Hrvatske pošte, koja će ih raznositi na kućne adrese.

