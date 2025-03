Uskrsnice zasad dijele ovi gradovi i općine: Umirovljenicima od 40 do 120 eura

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Mnogi gradovi i općine ove godine uoči blagdana Uskrsa umirovljenicima i ostalim kategorijama građana dijele jednokratnu novčanu pomoć, odnosno uskrsnice. Trenutno su uskrsnicu najavila tri grada i pet općina.

Umirovljenici iz općine Jakovlje uskrsnicu će dobiti prvi put, ali još nije poznato koliko će to biti. Iznosi ovogodišnjih uskrsnica za umirovljenike kreću se od 40 do 120 eura.

Mnogi gradovi i općine ove godine dijele uskrsnice za umirovljenike, to jest jednokratnu novčanu pomoć. Trenutno su uskrsnice najavili gradovi Varaždin, Zaprešić i Velika Gorica. Varaždin je ove godine povećao iznos uskrsnica, ali i cenzus, što znači da će je dobiti više umirovljenika. Općine koje su objavile da dijele uskrsnice ove godine su Fužine, Jakovlje, Kalinovac, Kravarsko i Veliko Trojstvo. Općina Jakovlje ove godine uskrsnice dijeli prvi put. Iznosi uskrsnica ove se godine kreću od 40 eura do 120 eura, piše Mirovina.hr.

Varaždin

Grad Varaždin ove je godine povećao iznos uskrsnice za umirovljenike i ostale kategorije građana. Povećali su i cenzus s dosadašnjih 500 na 600 eura. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura mirovine za Uskrs će dobiti 75 eura. Umirovljenicima s mjesečnim prihodima od 350 do 600 eura isplatit će se 60 eura. Ostali korisnici dobit će 75 eura uskrsnice. Dosadašnji iznos uskrsnica za sve navedene skupine bio je 50 eura.

Velika Gorica

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 670 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice dobit će uskrsnicu u iznosu koji ovisi o mjesečnim prihodima. Umirovljenici s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 dobit će 65 eura.

Uskrsnicu u iznosu od 50 eura dobit će oni s mjesečnim prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice. Korisnici nacionalne naknade dobit će uskrsnicu od 120 eura. Isplata će biti od 17. ožujka do 10. svibnja, a više o svemu možete pročitati na stranicama Grada Velika Gorica.

Zaprešić

Umirovljenici s prebivalištem u Zaprešiću mogu se prijaviti od 24. veljače do 23. svibnja, bez obzira na visinu mirovine, kako bi dobili uskrsnicu od 40 eura. Uskrsnicu mogu dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade. Isto tako i oni sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Prijave se podnose u Pisarnici Gradske uprave, Nova ulica 10 ili poštanskim putem na istoj adresi. Prilikom prijave potrebno je uz sebe imati osobnu iskaznicu i rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine.

Općina Fužine

Svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine i mirovinu do 500 eura za Uskrs će ove godine dobiti poklon bon. Umirovljenici čija je mirovina do 360 eura, dobit će 80 eura uskrsnice. Oni čiji su mjesečni prihodi između 360 i 430 eura dobit će 60 eura. Poklon bon u vrijednosti od 50 eura dobit će oni čija je mirovina veća od 430 eura, a ne prelazi 500 eura. Svi umirovljenici se mogu prijaviti najkasnije do 28. ožujka, a poklon bonovi moći će se iskoristiti u dvije trgovine.

Općina Jakovlje

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici stariji od 55 godina i s mirovinom nižom od 470 eura. Predsjednica Udruge umirovljenika Jakovlje i općinska vijećnica Branka Majcen istaknula je kako je ovo prvi puta da umirovljenici dobivaju dodatak za Uskrs, no još nije poznat iznos uskrsnice.

Općina Kalinovac

Povodom blagdana Uskrsa svim umirovljenicima te socijalno ugroženim osobama s područja Općine Kalinovac isplatit će se pomoć prema kategorijama visine mirovine. Umirovljenici s mjesečnim prihodima do 250 eura dobit će 100 eura pomoći. Oni koji imaju mirovinu od 350 do 650 eura dobit će 70 eura, a 50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici čija je mirovina od 650 eura. Svi koji su ostvarili pravo na mirovinu od siječnja 2025. godine ili nakon posljednje isplate božićnica u prosincu 2024. trebaju priložiti odrezak mirovine za veljaču 2025., rješenje o mirovini i tekući račun do 31. ožujka.

Općina Kravarsko

Jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade uoči Uskrsa dodjeljuje i općina Kravarsko. Isplatit će im se uskrsnica od 100 eura na temelju ispravno podnesenog Zahtjeva za isplatu sa priloženom potrebnom dokumentacijom. Potrebno je priložiti i dokaz o prebivalištu, visini mirovine, dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika kao i podatak o broju računa za isplatu onima koji mirovinu dobivaju preko računa.

Zahtjevi se podnose od 3. ožujka do 2. travnja 2025. godine putem pošte na adresu Općine Kravarsko ili osobnog podnošenja radnim danom. Iznimno za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade, koji zbog bolesti ili nekog drugog razloga ne mogu osobno dostaviti Zahtjev, za njih to mogu učiniti uži članovi obitelji uz prethodno predočenje osobne iskaznice i potpisivanje dodatne Izjave prilikom podnošenja zahtjeva.

Općina Veliko Trojstvo

Svi umirovljenici i primatelji nacionalne naknade za starije osobe pozvani su da se do 28. ožujka 2025. godine prijave u sjedištu Općine, putem e-pošte ili posredstvom Matice umirovljenika kako bi dobili uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Moći će je dobiti svi čija mirovina iznosi do 600 eura. Uz popunjen obrazac, treba priložiti presliku odgovarajućeg dokumenta. Treba biti vidljiv mjesečni iznos za prethodni mjesec, odrezak od mirovine ili obavijest o mirovini.

