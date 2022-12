Križanec: Srušeni MIG imao je problema s motorom, neće se svi prizemljiti

Podijeli :

U vojarni „pk Marko Živković“ na Plesu najavljena je konferencija za medije povodom pada aviona HRZ-a MiG-21.

Ministar obrane Mario Banožić na početku se zahvalio svima koji su odmah uključili u potragu za pilotima.

Osvrnuo se i na jednog ozlijeđenog pilota.

“Nalazi se u bolnici na pregledu, uskoro očekujemo izvješće o njegovom stanju i odmah ćemo izvijestiti javnost”, kazao je pa dodao da je ovo jedan od trenutaka koji nam pokazuje da trebamo dalje ulagati u vojno zrakoplovstvo.

Načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj istaknuo da su piloti bili obučeni s dovoljnim brojem naleta.

“Imali smo jedan nesretan događaj danas. Sve su procedure bile odrađene propisno. Poštovale su se sve mjere sigurnosti. Imamo, nažalost, jednog ozlijeđenog pilota. To pokazuje koliko je odluka o novim avionima bila ispravna”, kazao je pa nastavio:

“Ovi MIG-ovi su pouzdana sredstva kada se pridržavamo svih propisanih održavanja i popravaka, kao što je to bio slučaj i s ovim avionima. Piloti su bili uvježbani, s brojnim satima naleta. Nažalost, vojnički poziv nosi određene rizike. Želim ovom prilikom dati podršku obiteljima pilota”, rekao je Hranj.

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec iznio je detalje vježbe:

“Imali smo planiranu obuku s 5 aviona u istom trenutku u zračnom prostoru koji su imali određene zadaće za provesti koordinirano. U 13:44 smo dobili da je jedan od aviona objavio poziv u nuždi, u 13:48 posada je dojavila da će izvršiti katapultiranje, odnosno izbacivanje iz aviona zbog problema s radom motora. Unutar pola sata poletio je prvi tim za spašavanje i u 15:28 su posade uočile oba padobrana, što nam je potvrdilo da su oba pilota sigurno napustila avion prije udara u zemlju.”

Istaknuo je da su oba pilota bila vrlo iskusna.

“Zahvalio bih se i kolegama iz američkog, francuskog i mađarskog ratnog zrakoplovstva koji su ponudili ponoć i izrazili podršku”, dodao je zapovjednik Križanec.

Poručio je da se neće prizemljiti svi MIG-ovi:

“Ovdje se radi o MIG-u dvosjedu koji je vrlo različit od MIG-a jednosjeda koji su nam sad na dežurnom borbenom dvojcu. Istraga treba pokazati jesu li siguran nastavak korištenja dvosjeda za obuku.”

Upitan o težinama ozljeda jednog od pilota, zapovjednik Križanec je odgovorio:

“Bio je u nosilima i pozvao me k sebi i rekao – zapovjedniče ja ću opet letjeti. Mislim da to govori dovoljno o njegovom mentalnom stanju, a i sumnjam da bi on precijenio svoje ozljede.”

Vezano uz oporbene pozive da podnese ostavku, Banožić je kazao da nema volje odgovarati na prizemne tehnike manipulacije.

