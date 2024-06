Važna obavijest iz HZMO-a, u četvrtak kreću isplate tisućama korisnika

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kako u četvrtak kreće isplata JNP-a korisnicima hrvatskih mirovina s inozemnim elementom, korrisnicima samo inozemnih mirovina i korisnicima mirovina koji su zaposleni.

“U četvrtak 20. lipnja 2024. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života u skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. ožujka 2024.”, kažu iz HZMO-a.

Tko ima pravo na isplatu JNP-a?

“JNP će biti isplaćen korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.

Navedeni korisnici bili su obvezni do 31. svibnja 2024. HZMO-u dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za veljaču 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Ova isplata također obuhvaća i korisnike mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, te korisnike mirovine kojima je priznato pravo na isplatu mirovine najkasnije na dan 29. veljače 2024., te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču najkasnije na dan 15. svibnja 2024.”, priopćeno je iz HZMO-a.

Isplata tisućama korisnika

JNP će dobiti 81.058 korisnika mirovine, za što je osigurano ukupno 8.084.670,00 eura iz Državnog proračuna.

· Za 17 229 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 320 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.756.640,00 eura,

· za 20 048 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 320,01 do 460 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.405.760,00 eura,

· za 19 937 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 460,01 do 600 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.594.960,00 eura,

· za 13 511 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 810.660,00 eura, a

· za 10 333 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 730,01 do 880 eura isplatit će se 50 eura jednokratno, i za to je osigurano 516.650,00 eura.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 529.271.974,32 eura, kaže HZMO.

