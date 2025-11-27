Oglas

"Diže se crni dim"

Veliki požar u skladištu guma u Sesvetama, ozlijeđeni radnici?

author
N1 Info
|
27. stu. 2025. 14:03
najnovija vijest, N1
N1

U Zagrebačkoj ulici u Sesvetama u skladištu zapalile su se gume. Vatrogasci su na terenu. Prema neslužbenim informacijama. nekoliko radnika je ozlijeđeno.

Oglas

Zagrebački vatrogasci bore se s vatrenom stihijom u Sesvetama. Požar je izbio oko 13 sati u Zagrebačkoj ulici, u skladištu guma.

Kako neslužbeno doznaju 24sta, nekoliko radnika u hali je ozlijeđeno.

"Diže se ogroman, gusti, crni dim. Čini se da je jak požar. Još i puše jak vjetar", kazao je čitatelj.

Prema za sad dostupnim informacija, zapalile su se gume. Vatrogasci navode da je vidljiv otvoren plamen. Hala u kojoj je izbio požar je veličine 15x15 metara.

Teme
Sesvete požar skladište guma

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ