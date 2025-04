Pusić o protjerivanju Hrvata: Vučić projicira vanjskog neprijatelja, neuspješno

Podijeli :

Attila KISBENEDEK / AFP

Vesna Pusić gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu. Četvero Hrvata je u posljednja tri dana dobilo odluku o protjerivanju iz Srbije, uz objašnjenje da su sigurnosni rizik za državu. U posljednja tri mjeseca bilo je ukupno 15 takvih slučajeva. Kako to komentira bivša ministrica vanjskih poslova?

“Ta učestalost izaziva zabrinutost”, istaknuo je jučer za N1 Beograd veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević.

Slično kao i Tonino Picula, Vesna Pusić smatra da je ovaj potez srbijanskih vlasti samo nastavak politike koju Aleksandar Vučić već neko vrijeme vodi.

Pogodan, ali ne i opasan vanjski neprijatelj

“Pokušaj da se homogenizira domaća situacija projiciranjem vanjskog neprijatelja, a Hrvatska je, ili je barem donedavno bila, vrlo pogodan vanjski neprijatelj”, pojašnjava bivša ministrica pa dodaje: “Ali ne i opasan.”

“Višemjesečni masovni protesti znače političku transformaciju Srbije i Vučić ima pravo da se toga boji”, ističe. Je li taj potez projiciranja vanjskih neprijatelja efikasan u suzbijanju nezadovoljstva? Pusić kaže – baš i ne.

“Srbijanska javnost nije na to reagirala okrenuvši se protiv demonstranata, štoviše. Mislim da se u tom procesu rađaju i kuju stotine lidera koji možda neće to biti ove godine, neće biti prepoznati momentalno, ali u razdoblju od pet godina će svakako u tom procesu nastati budućih lidera. Vučić, koji ima dobar politički instinkt to prepoznaje i toga se boji”, primjećuje Pusić.

Što Hrvatska može učiniti?

Što Hrvatska može napraviti u smislu diplomatskih alata?

“Jedina stvarna mogućnost je tiha diplomacija, ona iza scene, ne pred očima javnosti. Stražnjim i neformalnim kanalima se može pokušati naći rješenje koje će zadovoljiti srpske vlasti, a zaštititi protjerane pojedince. Kad krene hajka na nekog s najvišeg mjesta, uvijek se nađu luđaci, suseljani koji će to smatrati signalom da te ljude mogu napadati. Već je ova situacija tim ljudima otežala život”, upozorava.

“Svi Hrvati u Srbiji će biti u otežanoj situaciji upravo zbog te vrste ponašanja vlasti. Nitko ih ne treba formalno napadati, kao što već jesu, ali stvara se atmosfera koja im sigurno otežava život”, naglašava.

Komentirajući proteste i reakciju Europske unije, Pusić kaže njeni čelnici za tu temu nisu niti najvažniji, niti prvi sugovornici.

“Europa je suočena s nevjerojatnim brojem ogromnih poteškoća. Od sigurnosti, trgovine s obzirom na ponašanje Trumpove administracije. Nema kapaciteta da se koncentrira na Zapadni Balkan i Srbiju. Tu je još uvijek tema proširenja, ali mislim da je ta tema na velikom čekanju s obzirom na sve druge transformacije”, ocjenjuje.

Što se tiče transformacija društva u Srbiji, Pusić izražava sumnju da itko, osim za Zapadni Balkan specijaliziranih stručnjaka, obraća dovoljno pozornosti što se događa da bi tu transformaciju mogao registririrati. “Ona će za posljedicu imati način vođenja politike i politiku u Srbiji generalno”, govori Pusić.

