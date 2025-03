Vučemilović: Trumpove carine odrazit će se i na nas. Ne treba zaboraviti…

Podijeli :

Nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostovala je u N1 studiju uživo kod našeg Ivana Hrstića s kojim je razgovarala o najavama carina Donalda Trumpa i utjecaju na svjetsku ekonomiju.

Kanada će uskoro odgovoriti na nove carine na uvozna vozila koje je najavio američki predsjednik Donald Trump i mogla bi uvesti recipročne mjere protiv Sjedinjenih Država, rekao je kanadski premijer Mark Carney, komentirajući najavu američkog predsjednika da će u tom segmentu od travnja uvesti carine od 25 posto.

Kanada će uskoro odgovoriti na Trumpove auto carine

“Trump je nepredvidiv”

Najavu uvođenja carina komentirala je i Vesna Vučemilović: “Povijesno gledano trgovinski ratovi nikada ništa dobro nisu donijeli nikome pa tako neće ni ovaj. Vidimo da predsjednik Trump uvijek krene s maksimalnim zahtjevima, a onda se to modificira. Dosta je nepredvidiv i sve je to u skladu s njegovom politikom, njemu je Amerika na prvom mjestu što je razumljivo. Naslijedio je situaciju koja je nezahvalna, što se tiče fiskalne pozicije Amerike, jer je njemu Joe Biden ostavio velik dugi koji on pokušava konsolidirati. S jedne strane je Elon Musk, koji reže motornom pilom, kako bi se smanjili troškovi administracije, a on pokušava kroz carine doći do većih prihoda odnosno kroz povećanu proizvodnju, kroz prihode taj deficit koji se mjeri nestvarnim ciframa dovesti u red fiskalne discipline. Oni ovise o energiji, kada je Kanada u pitanju, i o hrani, kada je Meksiko u pitanju. Tu će biti dosta pregovaranja i preslagivanja, a što tiče Europe i Kine situacija je drugačija.”

“Trgovinski rat nije nikome u interesu”

Kako će na Hrvatsku utjecati Trumpove carine?

Odgovorila je na pitanje može li Europa ne reagirati na carine i trgovinski rat koji nameće Trump: “Europa će gledati pragmatično. Kada je u pitanju automobilska industrija znamo da ju Hrvatska nema i kada gledamo našu robnu razmjenu sa SAD-om, to je dosta skromno, ali ne treba zaboraviti da mi imamo tvrtke koje rade za automobilsku industriju u Njemačkoj, drugim državama EU-a, kao njihovi kooperanti. Odrazit će se to i na nas, ne direktno, ali indirektno, trgovinski rat nije nikome u interesu i ne može donijeti nikome ništa dobro pa ni Americi, bit će još pregovora i promjena, nepredvidivost je temeljna značajka Donalda Trumpa i vidjet ćemo što će svaki dan donijeti.”

