VIDEO / Buknuo i treći požar u Istri: Jaka bura stvara probleme

author
Hina
|
13. kol. 2025. 19:23
Facebook / Istra Terra Magica

Požar koji je u srijedu popodne izbio na području Marčane, između Ljubićeve pećine i sela Šarići još nije pod kontrolom, gašenje otežava jaka bura, a do sada je vatra zahvatila desetak hektara trave i niskog raslinja, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije

Treći je to požar danas, prva dva koja su izbila na području Barbana i Žminja stavljena su pod nadzor, a u gašenju su sudjelovala dva kanadera, poručili su istarski vatrogasci.

"Na području Marčane zahvaćeno je desetak hektara trave i niskog raslinja, a zbog teškog pristupa vatrogasci na terenu nisu mogli sami svladati vatru pa je u pomoć stigao i treći kanader“, izjavio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.

"U gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage: JVP Pula s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Pula s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Savičenta s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Medulin s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Marčana s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Vodnjan s dva vozila i šest vatrogasaca te JVP Rovinj s dva vozila i tri vatrogasca" potvrdio je Galić dodavši kako najveći problem predstavlja jaka bura.

barban istra požar vatrogasci žminj

