VIDEO / Ovako je izgledala ogromna akcija protiv dilera, švercali osam tona droge

Podijeli :

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Zagreb), Policijske uprave splitsko-dalmatinske, uz pomoć EUROPOL-a kao i Policijske uprave primorsko-goranske, a sve u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su višegodišnje kriminalističko istraživanje čije su međusobno povezane realizacije provedene na području više policijskih uprava.

Kriminalističkim istraživanjem je obuhvaćeno 45 osoba, a osumnjičeni su uhićeni na području policijskih uprava splitsko-dalmatinske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske, šibensko-kninske, zadarske i dubrovačko-neretvanske. Većina osoba uhićena je na području PU zagrebačke, dok se dio osumnjičenih od ranije nalazi u zatvoru.

Armagedon i Ibiza

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Zagreb) uz pomoć Policijske uprave primorsko-goranske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su opsežno kriminalističko istraživanje nad 20 osoba, starosti od 36 do 68 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Primarna aktivnost članova jednog i drugog zločinačkog udruženja je bilo organiziranje međunarodnog krijumčarenja većih količina kokaina s područja Južne Amerike na područje Europske unije, pa i Republike Hrvatske, kao i marihuane s područja Republike Albanije u Republiku Hrvatsku.

Sumnja se da su članovi zločinačkog udruženja, njih 18, tijekom 2019., 2020., 2021. godine u nekoliko navrata organizirali krijumčarenje ukupno oko 3138 kilograma kokaina, od kojih je na području Španjolske i Italije zaplijenjeno 2638 kilograma dok je droga ranije zaplijenjena na području Španjolske i Italije. Također, sumnja se da su tijekom 2020. godine u nekoliko navrata prokrijumčarili oko 2520 kilograma marihuane.

Što se tiče kriminalističkog istraživanja Ibiza, sumnja se da su članovi zločinačke organizacije, 39-godišnjak, 46-godišnjak, 40-godišnjak, 60-godišnjak i više zasad nepoznatih osoba, najkasnije od listopada 2019. do srpnja 2020. godine organizirali krijumčarenje 2300 kilograma kokaina s područja Kolumbije, od čega je 1375 kilograma zaplijenila Obalna straža SAD-a. Također, sumnja se da su organizirali krijumčarenje 1250 kilograma kokaina, koji je u periodu od kolovoza 2020 do ožujka 2021. godine prokrijumčaren s područja Brazila na teritorij Španjolske, a svu tu drogu zaplijenile su španjolske redarstvene vlasti.

Tijekom pretraga pronađeno je više komada varenog oružja – pištolja, bomba, manja količina droge te veća količina novca i automobil za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, a što je sve privremeno oduzeto.

Nada

Ovim kriminalističkim istraživanjem je obuhvaćeno 25 osoba starosti od 30 do 61 godine, od kojih se četvorica od ranije nalaze u zatvoru. Sumnja se da su nabavili i preprodali ukupno najmanje 7 kilograma i 550 grama kokaina, 26 kilograma i 400 grama heroina, 10 kilograma i 500 grama amfetamina, 237 kilograma konoplje s više od 0,3 % tetrahidrokanabinola, 83 kilograma konoplje tzv. “skunk”, 7 kilograma hašiša te 6500 komada tableta droge MDMA, i to sve od lipnja 2020. do 2021. godine. Tako su pribavili nepripadajuću imovinsku korist od najmanje 1.695.450,00 eura, koju su međusobno podijelili u zasad točno neutvrđenim omjerima sukladno ulogama i vlastitom doprinosu.

Sumnja se da su u najmanje 71 navrat organizirali preprodaju droge, dok su u navedenom periodu realizirane četiri zapljene droge i postupanja koja se nesporno povezuju s navedenom kriminalnom organizacijom.

Osumnjičene 40-godišnjaka i 41-godišnjaka se tereti za kazneno djelo zločinačkog udruženja, dok se ostali terete za kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja u svezi kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznene prijave su podnijete Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

U akcijama uhićenja je sudjelovalo 250 policijskih službenika i službenica iz više rodova policije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok