Bit će pretežno sunčano, ali uskoro stiže nova promjena vremena

Goran Kovacic/PIXSELL

Danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetrovito uz umjeren, a u planinskim krajevima pojačan jugozapadnjak, a na Jadranu Jugo i garbin. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 11 do 16C.

Duboka ciklona nazvana od strane Kraljevske meteorološke zajednice Bert premjestila se nad sjeverno more između Škotske i Norveške, s njom povezan prodor hladnog nestabilnog zraka premješta se nad europskim kopnom glavninom sjeverno od Alpa. Nad našim krajevima je polje visokog tlaka Anticiklone koja s proteže od istočne Europe do obala sjeverne Afrike i pokriva sredozemni bazen. Anticiklona je slabo pokretna a mlazna struja na njezinom sjevernom rubu ne dozvoljava nestabilnoj zračnoj masi prodor prema jugu.

Manja količina vlažnog oceanskog zraka prelit će se preko ili zaobići Alpe i utjecati na vrijeme kod nas u srijedu i četvrtak. Novi prodor hladnijeg zraka očekujemo krajem tjedna u petak i subota uz zahlađenje u gorskim krajevima i snijeg koji će opet iznenaditi vozače.

Sutra u utorak nastavlja se i pojačava pritjecanje toplog zraka sa Sredozemlja te će biti vjetrovito i iznadprosječno toplo. Na Kvarneru u Gorskom kotaru već prijepodne uz povećanu naoblaku bit će kiše koja će se tijekom dana proširiti na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti i srednji Jadran. U Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu bit će promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 4 do 8 u Slavoniji i Baranji oko 0, a na Jadranu i uz Jadran od 12 do 14C. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 14, a na Jadranu

od 16 do 18C.

U srijedu i četvrtak pretežno oblačno s povremenom kišom, veće količine oborina prognoziramo na Kvarneru te u Gorskom kotaru. U petak naoblačenje sa sjeverozapada uz pad temperature a u planinskim krajevima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar će okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak a na sjevernom Jadranu će zapuhati bura.

