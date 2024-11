Stiže zahlađenje, za jednu regiju izdano crveno upozorenje. Evo kada temperature padaju ispod nule

Podijeli :

Petak će donijeti hladnije i promjenjivo vrijeme s povremenim sunčanim razdobljima, dok će slabe oborine biti prisutne samo ponegdje. Na Jadranu se očekuje jaka, mjestimično olujna bura, koja će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Zbog bure moguća su ograničenja u prometu.

Na istoku Hrvatske bit će djelomično do pretežno oblačno, s kišom tijekom noći i ponovno u poslijepodnevnim satima. Navečer bi u višim područjima moglo pasti nekoliko snježnih pahulja. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature će dosegnuti do 8 °C, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se do 10 °C, uz mnogo oblaka i mogućnost magle u jutarnjim satima. Kiša je izglednija prema večeri, a u noći na subotu u višim predjelima može doći do susnježice. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjevernog smjera.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, no jaka bura s olujnim udarima povremeno će pojačavati osjećaj hladnoće. U Gorskoj Hrvatskoj bit će više oblaka, osobito u drugom dijelu dana, dok se navečer očekuju oborine na granici kiše i snijega.

Crveni meteoalarm: Prijete orkanski udari bure

“Jaka i vrlo jaka, navečer moguća i olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h). Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, upozorio je DHMZ.

Klimatološki kraj jeseni: Stižu kiša, snijeg, olujni vjetar

Obilniji pljuskovi u nekim dijelovima Dalmacije

Dalmacija će u noći i rano ujutro imati povremenu kišu, ponegdje praćenu obilnijim pljuskovima. Tijekom dana slijedi postupno razvedravanje sa sjevera. Puhat će umjerena i jaka bura te tramontana, s olujnim udarima ponegdje. Jutarnje temperature će se kretati od 9 do 13 °C uz obalu, a od 4 do 7 °C u unutrašnjosti. Dnevne temperature dosegnut će od 10 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske očekuje se slična situacija – jutro oblačno s povremenom kišom, dok će već prijepodne doći do djelomičnog razvedravanja. Nakon juga u jutarnjim satima, zapuhat će umjerena i jaka bura koja će podići valove.

Vikend uz buru, tramontanu i povremene oborine

Vikend će biti obilježen jakim i olujnim vjetrom, tramontanom i burom, koji će lokalno imati i orkanske udare. Valovito more i niske temperature dodatno će naglasiti prohladne vremenske uvjete. Početkom tjedna očekuje se smirivanje vjetra. U subotu i nedjelju povremeno će biti više oblaka, a na jugu Jadrana moguća je mjestimična kiša.

Na kopnu će vikend donijeti oblačno vrijeme s povremenim oborinama. U višim predjelima Gorske Hrvatske mogući su snijeg i oborine koje se smrzavaju na tlu, što zahtijeva dodatan oprez u prometu. U ponedjeljak će biti sunčanije, no uz jutarnju maglu i mraz. Vjetar, umjeren do jak sjeveroistočnjak, slabit će prema početku tjedna, prognozirala je meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Idućeg će tjedna temperature u dijelu zemlje pasti ispod nule. Primjerice, u Zagrebu će u utorak najniža temperatura biti -1 °C, u Varaždinu, Virovitici i Vinkovcima -2 °C, a u Gospiću i Osijeku -3 °C.

