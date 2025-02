Vrijeme se mijenja: Stižu obilne oborine i grmljavina, evo gdje će biti snijega

Podijeli :

N1

Pročitajte vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipvšćaka.

Nestabilan vlažan oceanski zrak prodro je nad europsko kopno. Ciklona koja se razvila u Genovskom zaljevom i s njom povezani frontalni sustav premješta se sporo preko Balkanskog poluotoka prema istoku. Nad zapadni dio balkanskog poluotoka i sjeverni Jadran prodire hladniji zrak te prizemni tlak zraka raste. Istočni dio Balkana još je pod utjecajem prednje tople strane ciklone te su temperature zraka razmjerno visoke. Mjesto susreta hladnijeg i toplog zraka – atmosferska fronta proteže se u smjeru sjever-jug uz obilnu oborinu u obliku kiše i sporo se premješta prema jugoistoku.

Odmicanjem frontalne zone prema jugoistoku zahladit će, vjetar skreće na sjeverni smjer, a snježna granica se spušta. Danas će vrijeme biti pretežno oblačno s kišom. Na Jadranu pljuskovi i grmljavina uz obilnije oborine osobito na Kvarneru u Lici i Gorskom kotaru. U planinama iznad 600 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na jugu Jadrana puhat će jugo i oštro, a na sjevernom i srednjem umjerena do jaka podno Velebita na udare olujna bura. Najviša dnevna temperature zraka u unutrašnjosti od 3 do 5, u Slavoniji i Baranji oko 8, na Jadranu uz obalu oko 10, na otocima i na krajnjem jugu do 14C.

Sutra postupna stabilizacija vremena sa sjeverozapada i prestanak oborina. Prognoziramo promjenjivo oblačno, a kiše će biti ujutro na južnom Jadranu te u Slavoniji Baranji. Poslijepodne i navečer u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguća je slaba kiša, u Gorskom Kotaru snijeg. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, a u podvelebitskom primorju jaka bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -2 do 4, na Jadranu oko 6, najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 3 do 7, na Jadranu uz obalu oko 8, na otocima i krajnjem jugu oko 14.

Za vikend promjenjivo oblačno i hladnije s jutarnjim mrazom u unutrašnjosti i mjestimičnom maglom. Više oblaka uz slabu kišu prognoziramo u subotu prijepodne u najistočnijim krajevima unutrašnjosti te na srednjem i južnom Jadranu. U Lici i gorkom Kotaru oborine će biti na granici kiše i snijega. Puhat će sjeverac, a na Jadranu umjerena do jaka bura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.