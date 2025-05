Nagla promjena vremena: Kiša, grmljavina, jak vjetar i pad temperature diljem zemlje

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona nad Baltičkim morem premješta se prema istoku hladan nestabilan zrak atlantskog porijekla prodro je nad središnju i zapadnu Europu i

struji sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prebacila je preko ili zaobišla Alpe te je u Genovskom zaljevu došlo do razvoja ciklone. Genovska ciklona produbljuje se i sporo premješta preko sjeverne Italije nad Jadran. Na njenoj prednjoj strani puše jak južni i jugozapadni vjetar donoseći velike količine vlage i nestabilnog zraka nad našu jadransku obalu. Te su lokalno uz pljusak moguće veće količine oborine.

Danas će vrijeme biti pretežno oblačno s povremenom kišom, a u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti osjetno hladnije. U Slavoniji i Baranji zahladit će u drugoj polovini dana uz grmljavinske pljuskove i malu vjerojatnost za sugradicu. Na sjevernom i srednjem Jadranu oblačno s kišom i grmljavinom te udarima juga. Na južnom Jadranu prijepodne djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i jako do olujno jugo. Poslijepodne jak razvoj nestabilnosti uz grmljavinu pljuskove i mahovite udare vjetra.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 15 do 18, u Slavoniji i Baranji do 25, na Jadranu od 20 do 24C.

Sutra u utorak nastavak nestabilnog vremena i malo hladnije. Lokalno su mogući jači grmljavinski pljuskovi U unutrašnjosti će zapuhati slab sjeverac i sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu slaba bura. Na srednjem i južnom Jadranu umjereno i jako jugo i oštro.

Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 7 a na Jadranu oko 12. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 15, na Jadranu oko 20.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok