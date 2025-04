Proljetne temperature za vikend, ali u nedjelju stiže promjena

Podijeli :

Lucian Aeris from Pixabay

Vrijeme u subotu će biti djelomice sunčano vrijeme, s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 8 °C, dnevna od 17 do 19 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, samo mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar će većinom biti slab pa će temperatura porasti, bit će između 19 i 21 °C. Jutarnja od 6 do 8 °C, javlja HRT.

Na zapadu Hrvatske će prevladavati sunčano. U noći i ujutro duž obale sjevernog Jadrana slaba i umjerena bura, lokalno podno Velebita i jaka, poslijepodne će okrenuti na jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 °C u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre do 11 °C na obali i otocima. Dnevna od 17 do 21 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također pretežno sunčano. Ujutro će mjestimice zapuhati umjerena bura, poslijepodne zapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti od 5 do 8 °C. Poslijepodne će porasti do 23 °C.

Sunčano će prevladavati i na krajnjem jugu Hrvatske. Slaba do umjerena bura okrenut će na zapadni i jugozapadni vjetar, prolazno i jak. More će stoga biti mirno i malo valovito, poslijepodne ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka ujutro od 8 do 12 °C, a poslijepodne 20, čak i 23 °C.

Oblačnije, s povremenom kišom, ali i toplije

Uz jačanje jugozapadnog i južnog vjetra u nedjelju će stizati sve više oblaka, a u Gorskom kotaru moguće je i malo kiše. Od ponedjeljka promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, čestom i obilnom u Gorskoj Hrvatskoj. Ostat će razmjerno toplo, pri čemu će osjetno porasti i jutarnja temperatura.

Naoblačenje stiže i na Jadran, kiša već u nedjelju na sjeverni dio. U novom tjednu promjenjivo, uz kišu, pa i u obliku pljuskova – češćih i lokalno obilnijih na sjevernom dijelu Jadrana. U nedjelju će zapuhati jugo i jačati, na umjereno i jako, u utorak čak i na olujno. Uz vjetrovito vrijeme jutra će biti znatno toplija, a dnevna temperatura malo niža.”, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. DHMZ-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok