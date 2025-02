U dijelovima zemlje danas mogući jači pljuskovi, a uskoro bismo mogli ponovno gledati i snijeg

Podijeli :

Ponedjeljak pretežno oblačan, većinom uz povremenu kišu, a prema večeri djelomično razvedravanje, lokalno i magla. Nova kiša ponegdje već u utorak, još češće srijedu.

U ponedjeljak u istočnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ali uglavnom suho. U noći te ponovno prema kraju dana ponegdje će se naoblaka raskinuti pa se temperatura može spustiti do 0 °C, a najviša dnevna bit će oko 8 °C, prognozira HRT.

U središnjoj Hrvatskoj također većinom oblačno, ali ponegdje uz slabu kišu, uglavnom u prvom dijelu dana. Na sjeveru kasno popodne može biti i malo sunčanog vremena, a navečer magle. Jutarnja temperatura oko 3 °C, popodne oko 8 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj oblačno, uz povremenu kišu, a na sjevernom Jadranu mjestimična kiša do sredine dana, zatim djelomično razvedravanje. Vjetar slab ili tiho, more mirno do malo valovito. Dnevna temperatura zraka od 6 °C u gorju do 13 °C na obali.

U Dalmaciji će prevladavati oblačno, povremeno s kišom, na otvorenome moru moguće i u obliku pljuskova. Uz obalu uglavnom slabo jugo, na otvorenome sjeverozapadni vjetar, a more mirno i malo valovito. Ujutro od 5 do 10 °C, popodne od 10 °C u Zagori do 14 °C na otocima.

Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pa i u obliku ponekog pljuska, osobito prema otvorenome moru, gdje može i zagrmjeti. Puhat će slabo do umjereno jugo, more većinom malo valovito. Temperatura zraka uglavnom od 10 °C ujutro do 14 °C danju.”

Promjenjivi dani, uz čestu kišu

U nastavku tjedna u unutrašnjosti većinom oblačno. Kiše će biti u srijedu i četvrtak, a u Gorskoj Hrvatskoj malo i tijekom utorka, kada su na istoku najvjerojatnija sunčana razdoblja, u središnjim predjelima jutarnja magla. U srijedu u gorju ponegdje moguća obilnija kiša, zatim, uz pad temperature, i susnježica i snijeg, najprije u najvišim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, u okretanju na sjeveroistočni.

Na Jadranu i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom, najviše na sjevernom i južnom dijelu, osobito tijekom srijede i četvrtka, kad su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Kraća sunčana razdoblja u Dalmaciji u utorak, a u četvrtak na sjeveru smanjenje naoblake. Puhat će umjereno i jako jugo, već potkraj srijede u okretanju na buru, najprije na sjeveru, uz manji pad temperature.

