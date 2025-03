Temperature rastu i do 20 stupnjeva, ali polarni vrtlog mogao bi donijeti jače zahlađenje

Podijeli :

Nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka Azorske anticiklone, dok je područje niskog tlaka nad afričkom obalom Sredozemnog mora.

Tijekom današnjeg dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, uz nešto više naoblake na krajnjem jugu Dalmacije. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu će bura biti jaka, ponegdje i olujna, dok će u podvelebitskom primorju udari dosezati orkansku snagu. Meteoalarm DHMZ-a upozorava na udare vjetra podno Velebita i do 130 km/h. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će oko 11°C, a na Jadranu između 12 i 14°C.

Stiže novo pogoršanje vremena, pripremite se na pljuskove i grmljavinu

U ponedjeljak, sutra, očekuje se pretežno sunčano i vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu i u priobalju. Bura će tijekom dana slabjeti, no navečer i u noći na utorak ponovno će pojačati. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od -2 do 2°C, uz moguć slab mraz, dok će na Jadranu biti oko 6°C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 10 do 12°C u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 14°C.

Tijekom nadolazećeg tjedna, pod utjecajem anticiklone, vrijeme će biti stabilno uz postupni porast temperature zraka. Do kraja tjedna temperature bi mogle doseći i 20°C.

Prema trenutačnim prognozama, u drugoj polovici ožujka moguć je još jedan prodor hladnog zraka. Početkom proljeća često dolazi do poremećaja u cirkulaciji stratosferskog polarnog vrtloga, što utječe na atmosferu i vremenske prilike. Proces razdvajanja i slabljenja ovog vrtloga već je započeo, a njegovi efekti na troposferu postaju vidljivi nakon dva do tri tjedna. S obzirom na globalno zagrijavanje i rast prosječnih temperatura, teško je sa sigurnošću prognozirati gdje će se ovi vremenski poremećaji najjače manifestirati. No, trenutačni modeli ukazuju na mogućnost zahlađenja iznad istočnog Atlantika i zapadne Europe.

