Vruć afrički zrak i dalje nad Hrvatskom: Doznajemo kada stiže hladan prodor i prekid toplinskog vala

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Topli afrički zrak proširio se prema sjeveru do Alpa na istok preko Balkanskog poluotoka nad Crno more te se spojio s vrućim zrakom arapskog poluotoka i tvori pojas suhog vrućeg zraka.

Vlažan i hladan zrak s Atlantika nalazi se pred zapadnom obalom Europe i nad Baltičkim morem.

Kruži u dva velika ciklonalna vrtloga. Granica toplog i hladnog zraka nalazi se sjeverno od Alpa, a manje količine nestabilnog zraka prelaze alpsku prepreku te uzrokuju lokalne grmljavinske oluje praćene obilnom oborinom udarima vjetra i lokalno jakom tučom.

Nad našim krajevima visinsko strujanje je jugozapadnog smjera te i dalje donosi vruć afrički zrak nad naše krajeve. Danas nastavak toplinskog vala uz vruće i sparno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka samo u planinskim krajevima unutrašnjosti ispod 30C, dok će u većini krajeva biti oko 35.

Hladan prodor

U Slavoniji i Baranji te na jugu Dalmacije temperature zraka i do 38. Temperatura mora je visoka od 24 do 27 C a osvježenje će poslijepodne donijeti slab do umjeren maestral. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti umjeren razvoj konvektivne naoblake uz pljuskove i grmljavinu osobito u središnjoj Slavoniji i uz granicu sa Slovenijom.

Liječnica upozorava: Ne stavljajte klimu u kući ispod ove temperature, mogli bi završiti u bolnici

Sutra nastavak toplinskog vala uz vruće i vrlo vruće vrijeme s maksimalnim temperaturama i do 40 C. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne i navečer grmljavinski pljuskovi. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 20 a na Jadranu oko 25, najviše dnevne za stupanj više od današnjih maksimuma te će biti od 35 do 40 C.

Prema sadašnjim izračunima prognostičkih modela idući tjedan nastavlja se toplinski val. U unutrašnjosti uz lokalne poslijepodnevne nestabilnosti a na Jadranu sunčano i vrlo vruće. Prekid toplinskog vala uz hladan prodor izgledan je za 10 dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok